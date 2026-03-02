　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捐3億造艦報稅不實？　486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」列3點反擊

▲▼486先生陳延昶。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

▲486先生陳延昶。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

記者施怡妏／綜合報導

電商網紅「486先生」陳延昶日前因憂心潛艦預算遭凍結，主動向民進黨立委王定宇表態，願捐3億元協助造艦，卻引來民眾黨國家治理學院主任翟本喬「翟神」的翟本喬質疑，若能捐出如此金額，個人所得恐怕超過5億元，並喊話國稅局查核其報稅狀況；對此，陳延昶開酸翟本喬犯了3大錯誤，「難怪公司會倒」。

「486先生」陳延昶（2）日凌在臉書發文，說明資產與稅務概念，並指翟本喬言論有三大錯誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

資產不等於年收　486駁「5億所得說」

486先生解釋，若要拿出3億元，不代表當年收入一定要達5億元，因為資產與財富可透過多年累積，並非只看某一年度扣繳憑單數字，「難道我買一間2億的房子，我必須當年扣稅金必須有2億才能買？身為一個老闆，邏輯完全不通，稅務稅法也亂七八糟，難怪公司會倒。」

486先生點出翟本喬的第二個問題，「看不懂問題的核心」，當初看到潛艦國造預算有一筆3億元遭「惡意凍結」，才向王定宇提出願意出錢補上缺口；後續王定宇勸他別急，會設法處理，最後該筆預算確實解凍，因此危機解除、也就不再需要他出資。

批對方搞錯重點　酸「公司倒閉也是剛剛好」

486直言「這問題就是這樣簡單單純，但曾身為企業負責人卻連問題都搞不懂，把這個救國的嚴肅話題，窄化成一場『秀稅單』的鬧劇，難怪公司會倒閉，連問題都搞不清楚的CEO，根本是公司的大災難，公司倒閉也是剛剛好，不是嗎！」

「第三是情報查核能力薄弱到讓我吃驚！翟大哥不相信我的經濟能力」，486表示，只要上網搜尋就能找到他過去捐款與資助的相關資訊，遇到社會或國家需要時也會出錢出力，「這說明了當翟大哥經營公司，可能都沒有在情報蒐集這部分養成習慣，所以又鬧出了笑話。所以當年公司經營到倒閉這不也很合理嗎。」

486強調，真正的財富實力不在薪資扣繳憑單上，企業創辦人的資產配置與一般受薪階級不同，「翟大哥，我們是不一樣的人。你眼裡看的是那張稅單數字，而我心裡想的是如何守護台灣的未來。你永遠不會了解我，因為我們的格局從一開始就不在同一個高度上。」

最後，他坦言，「我跟翟大哥本人並不認識，我們也沒有什麼恩怨糾葛，所以我就有什麼說什麼。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2000億遺產全交郭碧婷！　向華強曝「2兒子反應」
美以狂炸！醫護急抱新生兒　伊朗官員：兩伊戰爭都沒這麼慘
球迷炸鍋後放寬了！ 　WBC限制大改
美高度戒備！　2組織恐在美發動攻擊
快訊／國光女神LALA認了「遭對方背叛踐踏」
伊朗「不會與美國談判」！　哈米尼心腹嗆：川普為以色列犧牲美軍
伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一次看懂殘酷始末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末：美國非救世主

捐3億造艦報稅不實？　486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」列3點反擊

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」大票實測驚：真的唸了

都穿短裙！她突發現「櫃檯下有監視器」　診所發聲明：無拍攝錄製

一下機就聽到爆炸聲　台灣人「滯留杜拜3天」讚：防空系統很優異

別讓姿勢顯老！3個減齡站姿與走路技巧　擺脫「大嬸感」比化妝更有效

中東戰爭影響上千名旅客　觀光署：行程結束1年內得申訴調處

伊朗展開報復「冰封荷姆茲海峽」　她喊經濟自殺：撐1個月都算奇蹟

日本麻疹疫情創7年新高　旅日達人喊「流感風險更高」！數據圖曝

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末：美國非救世主

捐3億造艦報稅不實？　486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」列3點反擊

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」大票實測驚：真的唸了

都穿短裙！她突發現「櫃檯下有監視器」　診所發聲明：無拍攝錄製

一下機就聽到爆炸聲　台灣人「滯留杜拜3天」讚：防空系統很優異

別讓姿勢顯老！3個減齡站姿與走路技巧　擺脫「大嬸感」比化妝更有效

中東戰爭影響上千名旅客　觀光署：行程結束1年內得申訴調處

伊朗展開報復「冰封荷姆茲海峽」　她喊經濟自殺：撐1個月都算奇蹟

日本麻疹疫情創7年新高　旅日達人喊「流感風險更高」！數據圖曝

經典賽C組宣傳照曝光　張育成、費仔領銜中華隊4人

桃園2車碰撞失控...路邊17汽機車被橫掃！現場慘照曝光

金倒永5局追平轟！　WBC熱身賽阪神3比3與韓國握手言和

哈米尼接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步

王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因：一點都不爽

台股收跌319點守住3萬5　台積電跌20元至1975

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　全台下3天

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

美殲滅伊朗高官　許美華：台灣再不懂就真了瞎

這款堅果冷門卻護心！專家大推

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末！

北捷車廂「年輕媽管教孩」遭陌生男襲擊　12歲女兒急護母

明雨最大！　鋒面掃全台

今彩539頭獎狂開4注！獎落3縣市

美國不敢打伊朗！陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

電視開YouTube「多一堆陌生帳號」　大票驚+1

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　網：總有出路

更多熱門

相關新聞

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

台北市長蔣萬安宣布，3月起將推動家有12歲以下孩童的爸媽，日減1小時工時且不減薪。對此，「486先生」陳延昶坦言，立意良善卻恐成中小企業的毒藥，表面由市府補貼8成薪資，但企業仍得承擔隱性成本與行政負擔，還可能衝擊團隊公平與升遷制度，直言「口號很好，執行面卻窒礙難行」。

碎紙機會氣爆？專家揭4大NG習慣

碎紙機會氣爆？專家揭4大NG習慣

館長下跪！求讓486先生捐3億元

館長下跪！求讓486先生捐3億元

大掃除地雷：第一步拿抹布就錯了

大掃除地雷：第一步拿抹布就錯了

不敗教主信用卡「刷了25萬」嘆敗家！網見明細狂讚

不敗教主信用卡「刷了25萬」嘆敗家！網見明細狂讚

關鍵字：

486先生捐款潛艦預算稅務爭議翟本喬

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面