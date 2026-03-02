捐3億造艦報稅不實？　486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」列3點反擊

▲486先生陳延昶。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）



記者施怡妏／綜合報導

電商網紅「486先生」陳延昶日前因憂心潛艦預算遭凍結，主動向民進黨立委王定宇表態，願捐3億元協助造艦，卻引來民眾黨國家治理學院主任翟本喬「翟神」的翟本喬質疑，若能捐出如此金額，個人所得恐怕超過5億元，並喊話國稅局查核其報稅狀況；對此，陳延昶開酸翟本喬犯了3大錯誤，「難怪公司會倒」。

「486先生」陳延昶（2）日凌在臉書發文，說明資產與稅務概念，並指翟本喬言論有三大錯誤。

資產不等於年收 486駁「5億所得說」



486先生解釋，若要拿出3億元，不代表當年收入一定要達5億元，因為資產與財富可透過多年累積，並非只看某一年度扣繳憑單數字，「難道我買一間2億的房子，我必須當年扣稅金必須有2億才能買？身為一個老闆，邏輯完全不通，稅務稅法也亂七八糟，難怪公司會倒。」

486先生點出翟本喬的第二個問題，「看不懂問題的核心」，當初看到潛艦國造預算有一筆3億元遭「惡意凍結」，才向王定宇提出願意出錢補上缺口；後續王定宇勸他別急，會設法處理，最後該筆預算確實解凍，因此危機解除、也就不再需要他出資。

批對方搞錯重點 酸「公司倒閉也是剛剛好」



486直言「這問題就是這樣簡單單純，但曾身為企業負責人卻連問題都搞不懂，把這個救國的嚴肅話題，窄化成一場『秀稅單』的鬧劇，難怪公司會倒閉，連問題都搞不清楚的CEO，根本是公司的大災難，公司倒閉也是剛剛好，不是嗎！」

「第三是情報查核能力薄弱到讓我吃驚！翟大哥不相信我的經濟能力」，486表示，只要上網搜尋就能找到他過去捐款與資助的相關資訊，遇到社會或國家需要時也會出錢出力，「這說明了當翟大哥經營公司，可能都沒有在情報蒐集這部分養成習慣，所以又鬧出了笑話。所以當年公司經營到倒閉這不也很合理嗎。」

486強調，真正的財富實力不在薪資扣繳憑單上，企業創辦人的資產配置與一般受薪階級不同，「翟大哥，我們是不一樣的人。你眼裡看的是那張稅單數字，而我心裡想的是如何守護台灣的未來。你永遠不會了解我，因為我們的格局從一開始就不在同一個高度上。」

最後，他坦言，「我跟翟大哥本人並不認識，我們也沒有什麼恩怨糾葛，所以我就有什麼說什麼。」