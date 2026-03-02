塞肛口吞115顆毒球！灌腸10小時拉到虛脫　 2正妹闖關失敗下場曝

▲2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。（資料圖／海巡署提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署偵防分署台中查緝隊與員林警分局去年9月聯手，在高雄小港機場破獲一起跨國人體運毒案！兩名泰籍女子(化名)瑪特與肯娜以塞肛及吞食方式運毒，總計多達115顆海洛英(毛重約664公克)，初估市值高達830萬元，可供約2萬5千名毒蟲吸食。全案經彰化地檢署起訴後，彰化地院近日審結，判處兩人15年6月及16年徒刑，並將於刑滿後驅逐出境。

▲2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英，X光現形。

判決指出，兩名女子是在泰國曼谷透過運毒集團安排，由集團成員將海洛因分裝成橢圓形顆粒及長條狀，並以保險套及乳膠膜包裹，以防止在人體內破裂。兩人分別以吞食及塞入肛門方式藏毒，其中瑪特體藏61顆、肯娜則藏了54顆，隨後於去年9月7日搭乘泰國航空班機飛往高雄。

專案小組早已接獲情資，提前在小港機場佈線埋伏，兩人入境時因神色有異遭攔查，隨即被帶往小港醫院進行X光檢查。醫護人員看到螢幕上密密麻麻的異物陰影當場驚呆，緊急為兩人進行灌腸及服用瀉藥排毒。過程中兩人前後排泄10多次，一度出現毒品數量短少狀況，讓在場人員緊張不已，所幸歷經10多小時，最後一顆毒品順利排出，總計取出115顆海洛因球，無人中毒身亡。

兩名女子落網後向查緝人員坦承，是在泰國經不知名人士介紹，以「免費招待台灣旅遊、提供食宿」為餌，被利誘來台運毒。出發前集團還各給她們1000美金作為零用錢，並告知入境後會有人聯繫取貨，事成後可再分別領取12萬及8萬元泰銖報酬。兩人雖辯稱是第一次運毒、為賺錢才鋌而走險，但法官審酌，兩人夾帶的毒品數量龐大，純度高達79%，若流入市面後果不堪設想，且第一級毒品運送為萬國公罪，嚴重危害社會治安。

彰化地院審理後認為，兩名被告雖犯後坦承犯行，符合減刑規定，但考量其運毒數量龐大，不宜輕縱，最終依共同運輸第一級毒品罪，判處瑪特有期徒15年6月、肯娜有期徒刑16年，並諭知兩人刑滿後驅逐出境。扣案115顆海洛因球及作案用手機均沒收銷燬及沒收。

面對訊問，兩名被告對犯行均坦承不諱。瑪特辯稱，是為了賺取報酬才會答應運毒；肯娜也表示是受金錢誘惑才參與犯案。兩人均供稱，原計劃入境後入住高雄某旅館，等待集團其他成員前來取走毒品，沒想到在機場就落網。

彰化地方法院審理後認為，雖然兩人運輸的毒品尚未流入市面即被查獲，且犯後均坦承犯行，符合減刑規定，但考量運輸第一級毒品為萬國公罪，對社會危害極大，且兩人挾帶的毒品數量龐大，不宜輕縱。法官審酌其犯案情節、分工角色，最終依共同運輸第一級毒品罪，判處瑪特有期徒刑15年6月、肯納有期徒刑16年。由於兩人皆為泰國籍，法官諭知在刑期執行完畢或赦免後，將驅逐出境。扣案的115顆海洛因球及作案用的手機均宣告沒收。

▲2名泰籍女子貪圖免費遊台，口吞塞肛664公克海洛英。