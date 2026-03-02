留言「台北車站放炸彈」　彰化診所行政人員辯抒發情緒遭收押

記者張君豪／台北報導



2月25日及26日台鐵、高鐵的網站客服APP陸續接獲歹徒留言「台北車站放火、放炸彈、要殺人」等恐嚇文字訊息，時值228連續假期旅運高峰，鐵路警察局獲報後立即提升站區安全警戒，並成立專案小組展開調查，以確保大眾運輸安全。

▲鐵路警察局刑大幹員逮捕涉嫌恐嚇台鐵高鐵運安的郭男到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

鐵路警察局刑警大隊指出，專案小組透過數位足跡分析及資料交叉比對，鎖定家住彰化縣鹿港的郭男（28歲、無前科）涉案。鐵路警刑大會同鐵路台中分局、刑事局科技犯罪防制中心、彰化縣鹿港分局共同執行查緝行動，26日持拘票、搜索票到鹿港郭男住家將他拘提到案。





警方調查，郭男目前任職當地某診所行政人員，有正當工作，郭男到案後辯稱他罹患焦慮症，犯案當時以透過手機在台鐵、高鐵客服APP留下恐嚇言論後，自覺身心找到發洩管道，因此「放鬆很多」，但否認有具體要殺人施放炸彈犯意。27日警方偵訊後全案依涉嫌恐嚇公眾罪嫌移送偵辦，28日由彰化地檢署檢察官向法院聲押獲准。



鐵路警察局表示，近來偶有網路平台出現涉及公共安全的恐嚇言論。警方指出，此類訊息可能影響公共運輸秩序並增加社會恐慌，相關案件均會依法調查。警方同時持續強化站區與列車巡守勤務，並與臺鐵及高鐵單位協調異常通報機制，以維護旅運安全。

