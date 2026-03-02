終於不用忍耐爛片了！　杭州電影院推開演「20分鐘內可退款40%」





▲中國電影院。（圖／CFP，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

看電影遇到「踩雷」情況，是否只能硬著頭皮看完？中國杭州一間影城近日試行「難看可退款」機制，觀眾若觀影後不滿意，可在規定時間內申請部分退費，引發討論。

據《大象新聞》報導，杭州西田城時代聯合影城自2026年3月1日起推出試行政策，觀眾若在電影開場20分鐘內認為影片品質不符期待，可憑電影票退還實際支付金額的40%。該措施試行至4月30日止，僅限於該影城現場辦理，離場後不受理退款。

影城方面說明，退款比例設定為40%，主因電影票房收入中約60%需分配給片方及院線方，影院可自行支配的僅剩約40%，因此無法提供全額退費。

此舉被外界形容為給觀眾「後悔權」，也被指借鑑河南胖東來影城的做法。胖東來自2019年起實施「觀影結束20分鐘內可退50%票價」政策，而杭州此次則將退款判定時間提前至影片開場20分鐘內，機制設計有所不同。

值得注意的是，該政策試行首日並未出現退票申請。相關措施是否會擴大推行，仍有待後續市場反應觀察。

相關消息也引起網友熱議，「20分鐘能看出什麼」、「花60%的錢看20分鐘電影」、「想學胖東來沒學到點子上，人家是看完電影後的20分鐘內」、「剛看個開頭就要決定退不退，太草率了」、「形式大於意義，也沒啥實際意義」。