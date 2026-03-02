　
生活 生活焦點

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」大票實測驚：真的唸了

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE的「收回訊息」，是挽救尷尬或誤傳的救命功能，但近日有網友表示，其實靠Siri就能破解，就算訊息被收回，仍可直接唸出來，話題引發熱論。

網紅「甜天」近日分享一段實測影片，指出iPhone內建語音助理Siri，能把對方「已收回」的LINE訊息唸出來。她示範，先將LINE停留在聊天列表主畫面，長按想查看的聊天室進行「預覽」，接著喚醒Siri並下達指令「幫我讀LINE訊息」。畫面顯示，Siri會依序朗讀對方傳送的內容，即便訊息已被收回，仍被完整唸出。

破解關鍵「不能已讀」！預覽偷看再叫出Siri

影片曝光後，大批網友跟風實測。有成功的用戶分享關鍵細節，「可以！但必須還沒已讀，要預覽偷看它才會讀」、「真的可以欸」、「這太神」。不過也有人回報失敗經驗，「好像不行，讀取不到耶」、「我試了都不行耶」、「只說對方已收回訊息」、「顯示無法朗讀的訊息」，推測可能與iOS版本或LINE版本差異有關。

對此，ETtoday新聞雲記者也測試，發現若對方在傳送訊息後立刻收回，只要自己沒點進聊天室，呈未已讀狀態長按聊天室，接著叫出Siri，就可以讓Siri唸出聊天室中包含「被收回」的訊息。

請Siri讀收回訊息的破解方法：

步驟1：確認想查看哪個LINE聊天室，不要已讀
步驟2：長按該聊天室，確保Siri能辨識並存取訊息。
步驟3：叫出Siri下指令，「嘿Siri，請幫我讀LINE訊息。」

另外，LINE官方已於2025年12月調整收回機制，將原本24小時的收回時效縮短為1小時，強調是為了強化訊息管理與使用體驗。

02/28 全台詐欺最新數據

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末：美國非救世主

捐3億造艦報稅不實？　486先生酸翟本喬「難怪公司會倒」列3點反擊

LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」大票實測驚：真的唸了

都穿短裙！她突發現「櫃檯下有監視器」　診所發聲明：無拍攝錄製

一下機就聽到爆炸聲　台灣人「滯留杜拜3天」讚：防空系統很優異

別讓姿勢顯老！3個減齡站姿與走路技巧　擺脫「大嬸感」比化妝更有效

中東戰爭影響上千名旅客　觀光署：行程結束1年內得申訴調處

伊朗展開報復「冰封荷姆茲海峽」　她喊經濟自殺：撐1個月都算奇蹟

日本麻疹疫情創7年新高　旅日達人喊「流感風險更高」！數據圖曝

經典賽C組宣傳照曝光　張育成、費仔領銜中華隊4人

桃園2車碰撞失控...路邊17汽機車被橫掃！現場慘照曝光

金倒永5局追平轟！　WBC熱身賽阪神3比3與韓國握手言和

哈米尼接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步

王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因：一點都不爽

台股收跌319點守住3萬5　台積電跌20元至1975

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

相關新聞

起床鬧鐘一響「這種人太狠」！果粉吵翻：賴床是種享受

起床鬧鐘一響「這種人太狠」！果粉吵翻：賴床是種享受

每天早上起床特別痛苦！一名網友觀察iPhone用戶早上分成兩派，一派只設1顆鬧鐘立刻起床，另一派設整排連環鬧鐘卻狂按貪睡，讓他笑問「A派是不是沒靈魂？」貼文掀起共鳴，網友紛紛熱議「起床前一個小時開始每10分鐘一個」、「誰懂賴床是很享受的」、「自然醒，在鬧鐘前起床」。

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

關鍵字：

LINESiri收回訊息破解iPhone

讀者迴響

