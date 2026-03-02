LINE訊息被收回！網紅曝「Siri神招」大票實測驚：真的唸了

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE的「收回訊息」，是挽救尷尬或誤傳的救命功能，但近日有網友表示，其實靠Siri就能破解，就算訊息被收回，仍可直接唸出來，話題引發熱論。

網紅「甜天」近日分享一段實測影片，指出iPhone內建語音助理Siri，能把對方「已收回」的LINE訊息唸出來。她示範，先將LINE停留在聊天列表主畫面，長按想查看的聊天室進行「預覽」，接著喚醒Siri並下達指令「幫我讀LINE訊息」。畫面顯示，Siri會依序朗讀對方傳送的內容，即便訊息已被收回，仍被完整唸出。

破解關鍵「不能已讀」！預覽偷看再叫出Siri

影片曝光後，大批網友跟風實測。有成功的用戶分享關鍵細節，「可以！但必須還沒已讀，要預覽偷看它才會讀」、「真的可以欸」、「這太神」。不過也有人回報失敗經驗，「好像不行，讀取不到耶」、「我試了都不行耶」、「只說對方已收回訊息」、「顯示無法朗讀的訊息」，推測可能與iOS版本或LINE版本差異有關。

對此，ETtoday新聞雲記者也測試，發現若對方在傳送訊息後立刻收回，只要自己沒點進聊天室，呈未已讀狀態長按聊天室，接著叫出Siri，就可以讓Siri唸出聊天室中包含「被收回」的訊息。

請Siri讀收回訊息的破解方法：

步驟1：確認想查看哪個LINE聊天室，不要已讀。

步驟2：長按該聊天室，確保Siri能辨識並存取訊息。

步驟3：叫出Siri下指令，「嘿Siri，請幫我讀LINE訊息。」

另外，LINE官方已於2025年12月調整收回機制，將原本24小時的收回時效縮短為1小時，強調是為了強化訊息管理與使用體驗。