外甥遭爆賺紅錢　劉世芳昔轟藍白「吃台灣米、做中國鬼」片段遭挖出

記者郭運興／台北報導

近日內政部長劉世芳遭爆其外甥顏文群在中國經商投資，更曾接受外甥的政治獻金。內政部則回應，嚴厲譴責此種以威嚇方式干預民主治理的行徑。對此，網友則挖出過往劉世芳在大罷免時宣講的片段，當時她怒轟「民眾黨就是標準100%的另一種國民黨，若是這樣，票還要投給他們嗎？千萬不要投給他們，吃台灣米要做中國鬼，這種政黨台灣不需要」，引起討論。

香港《大公報》近日用一整版篇幅對劉世芳進行攻擊，主新聞標題為「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導提到，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過大陸。

內政部則回應，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，嚴厲譴責此種以威嚇方式干預民主治理的行徑。

內政部該回應引起討論，過往劉世芳在大罷免時期參加「人民是頭家」高雄場宣講的片段也遭網友挖出，當時她怒轟「藍白新通過的《財劃法》中，6個直轄市高雄、台南的錢分最少，但為何高雄、台南加起來10幾席的立委還會輸人家？因為有民眾黨，國民黨怎麼砍預算，他們就跟著砍；怎麼凍結他們就跟著凍，民眾黨就是標準100%的另一種國民黨，若是這樣，票還要投給他們嗎？千萬不要投給他們，吃台灣米要做中國鬼，這種政黨台灣不需要，對不對」。

▼內政部長劉世芳。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）