生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前房客忘登出Netflix　他在Threads問「能借看兩晚嗎？」釣出本人

▲▼用Netflix追劇是現今許多家庭的生活樂趣。（圖／載自pixabay）

▲Netflix。（圖／載自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人愛用Threads，不只分享生活瑣事，甚至還能發布任務、尋找失物。一名網友入住飯店時，發現電視上的串流平台帳號尚未登出，竟直接在Threads發文，詢問當事人能否「借看兩晚」，沒想到真的釣出帳號主人現身，大方點頭願意借原PO觀看，「看完再幫我登出，感謝」，貼文掀起熱議。

發文尋找主人　想借看兩晚

一名網友在Threads發文，入住飯店時發現電視上的串流平台帳號尚未登出，於是發文標註信箱詢問，「你的帳號在香格里拉沒有登出，可以借我看嗎？看兩晚再幫你登出。」

主人現身留言區

貼文曝光後，帳號主人真的出現在留言區，不僅沒有責怪，反而直接提供登入驗證代碼，並請對方看完記得登出。原PO也在退房時履行承諾，將帳號登出，為這段插曲畫下圓滿句點。

貼文引發大量回應，不少人分享自身經歷，「我在日本酒店也遇過沒登出帳號，我還幫他訂閱了我喜愛的頻道」、「之前忘記登出YouTube，回家發現有人接著看了《死神》，我就默默陪著那位陌生房客補完，最後還被推坑」、「我有一次在超商影印身分證，結果忘了拿身分證。後來身分證被寄回身分證上的地址」、「我在波蘭玩的時候住了一周然後忘記登出，別人用了我覺得是還好，但我被改成西班牙文…改回來花了點時間」

許多人紛紛大讚「台灣在大部分時候還是個互相信任的社會」、「出去吃飯用包包、手機佔位子的一堆也不怕被偷」、「再次證明Threads是台灣人大型的LINE群組」。還有外國網友驚呼「台灣人之間社會互信程度這麼高嗎？」

02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

前房客忘登出Netflix　他在Threads問「能借看兩晚嗎？」釣出本人

Threads串流帳號飯店互信台灣

