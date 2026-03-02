怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

▲1名老父親為了癌逝妻的生前醫療費用等問題與女兒鬧翻。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

新北1名年長父親因獨自照顧癌症妻，埋怨女兒都沒金援也不探視，偷用女兒的電子郵件帳號，發送信件給女兒的朋友們，佯稱女兒私下搞同性戀，聲稱同性伴侶「身首異處死狀悽慘」，並公布相關電話地址，女兒憤而提告，失控的父親卻把責任推給已病逝的妻子。台北地檢署調查後，依妨害名譽與非法利用個資等罪將父親提起公訴。

據了解，被告父親為了癌妻近百萬元醫療照護費用與女兒發生嫌隙，女兒在2024年9月14日晚間到安寧醫院探視時，在病房與父親發生口角，父親怒斥女兒「不孝女」、「禽獸畜生」，並推擠女兒導致手腕瘀青等傷勢，父親辯稱照護太太4年多，一實氣憤才說了那些話，被法院依家暴傷害罪判拘役30天得易科罰金確定。

女兒另外提告指控，被父親冒名寄發電子郵件，佯稱女兒與交往10多年的同性伴侶結婚了，「很不幸的是伴侶最近出了嚴重車禍身首異處死狀悽慘」，希望收到信的人能前往瞻仰遺容，並寫出靈堂就設在女兒租屋處，並公布相關地址與電話，涉嫌散布不實訊息，貶損女兒的人格與社會評價。

父親辯稱是妻子離世前使用女兒帳號發信，但檢察官調閱相關病歷紀錄，這封信發送的時間，妻子已經癌末，身心狀況無法使用電腦手機，因此不採信父親說法，將他依法提起公訴。目前這名父親以另外提起民事訴訟，要求女兒分擔代墊的醫療與扶養等相關費用。