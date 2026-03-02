　
    • 　
>
政治

遭列台獨打手幫凶！喜喊金榜題名　吳思瑤揭中共3目的：沒在怕

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國對台祭出「懲戒台獨22條」後，國台辦官網公布的「台獨頑固份子」名單至今已列入14人，國台辦今年增列官網「台獨打手幫凶」名單，包括內政部長劉世芳、綠委沈伯洋、綠委吳思瑤等12人，其中劉世芳、沈伯洋、聯電創辦人曹興誠3人「重複上榜」。對此，吳思瑤今（2日）曝中共3大目的，強調這是標準認知作戰，更是為年底台灣地方大選的超前部署，呼籲國人看清中共介選本質。

民進黨立委吳思瑤今（2日）受訪表示，非常榮幸金榜題名，早在去年就被國台辦列為台獨打手幫凶，她還會繼續努力、向前輩學習，從台獨打手幫凶到台獨頑固份子。在台灣只要為國家捍衛主權，做對很多事而得罪中國，能名列金榜都證明捍衛台灣價值，「我們不會屈服」。

吳思瑤指出，這段時間從內政部長劉世芳的外甥事件看到中共用跨境鎮壓方式想要殺雞儆猴，有3件事可以觀察。第一，中共的認知作戰，一條龍手法再次被複製，從箱剛的親中媒體開始曝光，接著在台灣，不管是紅媒或藍營政治工作者接力進行很多對劉世芳的不實攻訐，這樣的認知作戰是奠基於錯假訊息來大幅操作，對這一條龍手法再次被複製，可看到中共本質。

第二，吳思瑤說，為什麼是劉世芳？因為劉世芳是台灣內政部長，管轄工作權限正是捍衛台灣國家主權，尤其這段時間對李貞秀事件，劉世芳依法行政。非常遺憾李貞秀在劉世芳被跨境鎮壓後，居然也連帶操作相關新聞，「這種作法，也有其配合李貞秀女士違法就職的一個政治目的」。

第三，吳思瑤指出，就是中共介選已經無所不用其極，且超前部署，距離年底選戰還有半年以上時間，但中共已經透過公然介選的方式來殺雞儆猴，要告訴所有在中國經商的台商「不要跟民進黨走太近」，這種中共介選的方式，現在已經大剌剌不演了。

吳思瑤呼籲，這三種方向、真實的政治操作目的，大家都要看得非常清楚，越當中共對台灣官員、台灣人員跨境鎮壓，我們更要站穩腳步。對於個人金榜題名，名列台獨打手幫凶，會持續努力往頑固台獨份子努力，「台灣人沒在怕」，中國這套效應只會相對遞減，起不了太大作用，堅定支持依法行政的劉世芳。

 
李貞秀立院切結書未勾選「雙重國籍」　綠委轟詐騙：公然藐視法治

民眾黨中配立委李貞秀至今仍未提出放棄中國籍文件，行政院長卓榮泰日前下令，在「李女士」國籍問題與立委資格確認前，各部會不予提供任何資料。如今李貞秀遭爆料，當初立委報到時在切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，此舉恐已涉犯《刑法》使公務員登載不實罪。對此，民進黨立委吳思瑤今（2日）痛批，這就是最大的詐騙，民眾黨要成為台灣最大的詐騙集團嗎？

台獨打手幫凶吳思瑤劉世芳沈伯洋民進黨

