醫美緊緻新顯學！海芙電音雙波「內外輪廓分區」打造全層次拉提

▲海芙電音雙波「內外輪廓分區」打造全層次拉提。（圖／粹究美學診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著醫美科技的進步，「非侵入式拉提」已成為現代人對抗地心引力的首選。然而，許多民眾在選擇療程時常面臨「電波」與「音波」二選一的難題。粹究美學診所楊仕安院長指出，臉部老化並非單一層次的問題，而是涉及骨骼、韌帶、筋膜與皮膚的整體流失。如今抗老趨勢已從「標準化」走向「客製化」，透過「海芙電音雙波」進行內外輪廓的分工治療，更能達到1+1大於2的加乘效益。

內外輪廓大不同：外「拉」、內「緊」雙效合一

楊仕安醫師深入分析臉部解剖構造，指出我們的臉部以「韌帶線」為界，可分為「內側活動區」（Inner/Mobile Face）與「外側固定區」（Outer/Fixed Face），由於這兩個區域的老化特徵與治療對策截然不同 。

▲以特定韌帶點為作為分線，可將臉部分為適合電音波治療的活動區與固定區。

● 外側固定區： 位於臉部外側（如耳前、輪廓線），此處的筋膜層（SMAS）較厚且規律。楊醫師建議使用海芙音波媚必提（Ultraformer MPT），利用超音波聚焦的熱凝結特性，將鬆弛的組織精準「拉提」，重塑俐落的輪廓線條 。

● 內側輪廓活動區： 位於臉部前側的軟組織區域，由於活動頻繁且筋膜較薄，老化表現主要來自膠原流失與凹陷鬆弛。針對此範圍，楊醫師建議搭配海芙電波（Volnewmer），利用其獨創的「連續水冷技術」與「曲面探頭」，提供均勻且舒適的容積式加熱，刺激膠原蛋白新生、改善凹痕紋路，達到恢復彈性的緊緻效果 。

電音波選擇新思維：系統整合更具優勢

電音波市場進入百家爭鳴的戰國時代，難免讓人眼花撩亂。楊仕安醫師分析，雖然不同廠商的設備各具特色，但合併使用卻更需要思考如何整合，以免造成能量重疊或覆蓋不均等問題。

相較之下，「海芙電音雙波」最大的優勢在於系統化的協同設計。海芙音波媚必提與海芙電波從探頭配置、能量輸出到治療策略皆經過整合規劃，讓醫師能以一致的操作邏輯，精準分配音波（HIFU）負責的深層筋膜拉提，與電波（RF）負責的淺中層真皮緊緻，真正實現全層次的協同治療。

▲電音波結合應用可使緊緻拉提效果更為加乘。

在性能層面，新款海芙音波媚必提搭載 MPT 微脈衝技術（Micro-Pulsed Technology），將熱凝結點從傳統 17 點提升至 417 點，大幅增加熱能覆蓋密度；海芙電波則採用連續脈衝輸出與曲面弧形探頭，加上不間斷的水冷舒緩，突破傳統電波的痛感限制，讓治療過程更舒適穩定。楊醫師強調：「選擇原生整合的系統，不僅治療精準到位、術後效果也更可預期，這正是海芙雙波的核心優勢。」

拒絕盲目跟風 安全與客製化才是關鍵

儘管儀器不斷進化，楊仕安醫師呼籲，安全始終是最高原則。除了堅持在患者清醒狀態下施作，透過即時的體感回饋調整能量參數，避免過度治療的風險；對於選擇舒眠麻醉的患者，楊醫師也提醒術前評估與體檢的重要性。

此外，每個人的脂肪厚度、韌帶分佈與老化程度不盡相同，治療計畫也須因人而異。楊醫師舉例，針對眉眼下垂，可運用海芙音波媚必提的 2.0mm 探頭搭配海芙電波眼周探頭；針對雙下巴或下顎線模糊，則可依脂肪層厚度選擇 4.5mm 至 6.0mm 等音波探頭 ，並配合不同面積的電波探頭，達到分層精雕的理想效果。

▲電音波治療前應客製化評估，根據患者老化型態訂定專屬方案。

「抗老不應只有單一思維。」楊仕安醫師總結，透過「海芙電音雙波」的系統化整合，結合內外輪廓的分區策略，才能在安全與舒適的前提下，為每位患者量身打造緊緻、立體且自然的年輕輪廓。

