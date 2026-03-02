　
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

▲枋山、獅子鄉居民與環團北上立法院陳情。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲枋山、獅子鄉居民與環團北上立法院陳情。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山、獅子鄉居民與環團今(2)日北上立法院陳情，反對楓港溪沿岸設置風機，質疑業者製造假民意，籲環評嚴審守護生態與居民健康。

參加這項活動有枋山及獅子反風車自救會會長王光盛、副會長周英傑、楓港社區發展協會執行長黃隆獻、楓林村村長宋銘德、中華民國野鳥學會秘書長呂毅維、高雄市野鳥學會理事黃淑玫等人，眾人並齊聲高呼「反對風電、保護大自然」等口號。會後並前往環境署遞交陳情書，呼籲環評委員重視反對風電的民意。

楓港溪設置風力發電機組案引起地方抗爭，去年10月30日已有40多名居民前往立法院陳情，由蘇清泉、盧縣一、黃建賓、黃仁、高金素梅等人接見。本日舉行第二次環評會議，居民擔心綠能廠商將以虛假民意造成環評會議錯誤認知，因此本日再度北上，由蘇清泉、盧縣一等協助於立法院舉行記者會表達心聲。

綠能業者規劃於楓港溪沿岸設置風力發電機，但當地鄉親表態堅決反對，痛批風機阻擋候鳥遷徙，危害生態，對當地盛產的芒果、洋蔥也會有影響。立委蘇清泉對此也指出，已有醫學研究報告指低頻噪音影響健康，重申反對風力發電機設置的立場。

「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛表示，第一次環評會議時，環評委員要求廠商加強在地溝通，不過綠能廠商聲稱舉辦地方說明會，多以不居住本地區民眾濫芋充數，被當地居民知悉後到場抗議，均不歡而散，而與會未表達意見參加者，為有心人精心安排來領取禮物，其實都沒有地緣關係、無利害關係之外地居民。

蘇清泉指出，風力發電所產生的低頻噪音，對鄰近居民身心健康會有很大影響，已有許多醫學報告證實此事，而設置風機也大量破壞環境，在屏東及各地方縣市均造成浩劫，所發電力又貴又不穩定，而核能發電乾淨便宜又穩定，實在不能理解為何政府不能放棄錯誤能源政策，還給居民寧靜平穩的生活。

此外居民也指控，綠能廠商以不法手段取得民眾簽名，聲稱已獲得民意支持，如各間廟宇均廣發添油金，博取信徒好感，或假借慈善會名義，全村挨家挨戶廣發禮物要求簽名，甚至還有免費招待無利害關係之民眾旅遊，以要求簽名同意，製造虛假的支持民意。引發更多不滿。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

