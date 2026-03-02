中東戰爭影響上千名旅客　觀光署：行程結束1年內得申訴調處

▲美國與以色列對伊朗展開軍事行動。（圖／翻攝 新華社）



記者周湘芸／台北報導

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東持續關閉領空，影響不少旅行團行程。交通部觀光署今表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於行程結束後1年內檢具相關資料向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

中東情勢持續升溫，全球多家航空公司陸續暫停或調整中東及歐洲航線。根據觀光署統計，截至今天上午仍約有64團、1725名旅客受影響。

一名陳姓旅客表示，日前報名3月1日出發的土耳其旅行團，原定昨天晚間於桃園國際機場集合出發，上午看新聞得知中東領空封鎖後，有團員在群組詢問旅行社，直到當天下午才接獲通知取消出團。

陳姓旅客指出，戰爭是不可抗力因素，可能無法全額退費，ESIM、保險等也不能退，甚至可能不能理賠，多少都會有損失，儘管無奈，仍能理解是無可避免的事情，旅行社目前都還未告知後續備案。

觀光署今指出，籲請已出團至中東或歐洲的旅行業者及領隊隨時注意旅客情況與安全，以維護旅客權益。旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內檢具相關資料向觀光署委託之中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

觀光署表示，旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團（經中東轉機），因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人之事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除已代繳之行政規費及履行契約已支付之必要費用後應將餘款退還旅客，旅客也得與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署指出，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點規定，所增加之費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少之費用，應退還旅客。