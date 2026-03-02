別讓姿勢顯老！3個減齡站姿與走路技巧　擺脫「大嬸感」比化妝更有效

▲視覺年齡的關鍵不在穿搭，而在於「重心」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

明明換了新衣服、更新了妝容，為什麼整個人看起來還是有種揮之不去的「大嬸感」？這時該檢視的或許不是穿搭，而是你的姿勢。事實上，決定第一印象的關鍵往往不在服飾，而在於「站姿」與「走姿」；那些看起來自然顯年輕的人，其實並不一定做了什麼特別的醫美或保養，更可能的是姿勢與身體運用的方式與眾不同。

視覺減齡的關鍵：重心決定你的「少女感」

日本網站《Trill》分享，容易顯老態的姿勢，通常都有「重心下沉」的通病。當一個人的脖子慣性前傾、肩膀內縮（圓肩），連帶導致橫隔膜位置下墜時，全身的視覺感受會立刻變得沉重且老氣。

相對之下，顯年輕的人重心通常偏上。站立時，他們會感覺頭頂有一股力量向上拉提，肩膀自然向後舒展，但並非刻意挺胸或凹背，而是維持脊椎中立挺直。只要調整好重心，即便穿著同樣的衣服，呈現出的氣場也會截然不同。

走姿別只靠雙腳，運用「核心」才是重點

觀察那些看起來活力充沛的人，他們的走姿都有共同點：即便步幅沒有跨得特別大，上半身依然非常穩定。雙臂自然擺動，脖子不會瑟縮前傾。

反之，顯老的走姿往往只靠雙腳帶動身體，導致上半身左右晃動、視線向下垂看，給人一種疲憊不堪的印象。試著輕輕收緊腹部核心，將視線移向遠方，光是這個小動作，就能讓你的步伐變得輕盈許多。

姿態源於習慣，從小處開始改變

優雅的姿態並非一蹴可幾，而是日常生活的累積。無論是滑手機的低頭姿勢、辦公時的坐姿，或是做家事時的施力方式，都會隨著時間形塑你的體態。

當你突然察覺「最近好像老了？」的時候，與其急著買新衣服或化妝品，不如先從檢視站姿與走姿開始。那些自然顯年輕的人，絕不會讓身體呈現垮下的狀態。從現在起，試著找回「頭頂向上延伸」的感覺，僅僅是這個意識的轉變，就能讓你的外在印象煥然一新。