視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

▲婦人從公車上下車後，疑似為了過馬路往公車車頭走去，卻不慎被輾斃。（圖／警方提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市中山區八德路二段今（2日）上午發生驚悚死亡事故，1名婦人搭乘大都會客運41路線公車，下車後遭到撞倒後輾過，當場慘死，李姓公車司機涉嫌肇逃被警方帶回偵辦。北市公運處表示，根據公車上的監視影像，駕駛長疑似真的沒有看到有人在車頭，不過確切肇事原因，後續還是會由相關單位調查。

北市公運處主秘張鈞凱表示，這起公車死亡交通事故，目前根據公車上的監視影像看，婦人下車之後就往車頭方向走，當時駕駛長正要往外側車道開離開站牌，可能因此導致視線沒看到，初步肇事原因可能是因視線死角，至於真正肇事原因，還有是否有肇逃，後續還是要司法等相關單位調查，才能進一步釐清。

大都會客運稍早則聲明指出，經調閱監視器影像並詢問李姓駕駛長，還原事發經過為婦人在該處站牌從公車後門下車後，即步行到車頭欲穿越馬路，當時公車駕駛長正起步離站，由左前後視鏡注意左側路況，致右前車頭碰撞到已進入車頭視線死角的婦人而肇事。



客運公司表示，李姓司機稱不知撞到婦人，繼續依路線正常營運，後經警方通知才知肇事，事後向公司主管表示未有印象撞到婦人，絕非故意肇事逃逸。公司指出，經調閱紀錄李姓司機酒測值為0，上次休假日期是2月28日，每日服勤時間皆在8小時以內，正常休假且無逾時工作紀錄。

大都會客運說，對於意外深感遺憾，未來除全力配合警方調查外，並派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責負相關刑、民事責任。