公車輾斃北市老婦　大都會客運：司機不知撞到人「非故意肇逃」

▲婦人從公車上下車後，疑似為了過馬路往公車車頭走去，卻不慎被輾斃。（圖／警方提供）

▲婦人從公車上下車後，疑似為了過馬路往公車車頭走去，卻不慎被輾斃。（圖／警方提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市中山區今（2日）上午8時許發生死亡車禍，一名69歲林姓婦人疑似下公車後意外遭輾過身亡，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，頭部及身體重創，當場死亡，李姓公車司機涉嫌肇逃被警方帶回偵辦。大都會客運發布聲明澄清強調，李姓司機不知撞到行人，絕非故意肇事逃逸，將會全力配合調查並指派專人慰唁家屬。

台北市消防局指出，今日上午獲報，中山區八德路二段330號前，有1名女子受傷倒地，救護人員到場發現女子整個人幾乎被壓扁，臟器外露明顯死亡，初步研判是遭車輛碰撞並輾過。警方調閱監視器指出，林女從公車下車後，向前繞過車頭準備違規穿越馬路，而大都會客運41路公車李姓駕駛疑似未注意林女，加速駛離站牌，導致林女被公車捲入車底，遭輾過頭部後慘死，公車司機並未察覺逕自離去。

案發時現場周邊並未尋獲肇事車輛，警方隨即擴大調閱路口監視器畫面，確認肇事車輛為大都會客運所屬之營業大客車，目前轄區分局已在現場拉起封鎖線，並通知鑑識人員到場採證。涉案駕駛已被帶回派出所製作偵詢筆錄，釐清肇事原因與責任歸屬。

大都會客運聲明指出，經調閱監視器影像並詢問李姓駕駛長，還原事發經過為婦人在該處站牌從公車後門下車後，即步行到車頭欲穿越馬路，當時公車駕駛長正起步離站，由左前後視鏡注意左側路況，致右前車頭碰撞到已進入車頭視線死角的婦人而肇事。

客運公司強調，李姓司機稱不知撞到婦人，繼續依路線正常營運，後經警方通知才知肇事，事後向公司主管表示未有印象撞到婦人，絕非故意肇事逃逸。公司指出，經調閱紀錄李姓司機酒測值為0，上次休假日期是2月28日，每日服勤時間皆在8小時以內，正常休假且無逾時工作紀錄。

大都會客運說，對於意外深感遺憾，未來除全力配合警方調查外，並派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責負相關刑、民事責任。

