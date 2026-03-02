　
地方 地方焦點

元宵「紅月伴花燈」　2026屏東追星季3/3五地連線直播

▲2026屏東追星季首秀，3月3日五地連線直播。（圖／屏東縣政府提供）

▲2026屏東追星季首秀，3月3日五地連線直播。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2026屏東追星即將揭開序幕！適逢農曆正月十五元宵佳節，屏東縣政府於3月3日（星期二）舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見的月全食天文奇景，打造年度首場觀星亮點活動。

▲2026屏東追星季首秀，3月3日五地連線直播。（圖／屏東縣政府提供）

這次活動突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，並串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等四大衛星場地，透過五地同步連線直播，打造橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會，邀請民眾一同見證壯麗時刻。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為提升觀測成功率，活動首度採用多點連線直播機制，透過不同地理區位分散風險，有效降低雲層遮蔽影響。無論身處主會場或透過線上觀看，民眾皆可即時掌握各地觀測畫面，沉浸於全縣同步「追月」的壯觀氛圍，讓天文觀測不再受限於單一地點。

交旅處說，位於屏東縣立體育館的主會場，活動將於當晚18:00正式展開。現場除了邀請星空大使施世治老師進行專業月全食導覽外，更規劃多樣化互動內容，包含：月球解說與導覽（深入淺出認識月全食成因與月球奧秘）、有獎徵答互動（增加天文知識的趣味性)、天文望遠鏡觀測（現場提供專業設備，近距離觀察暗紅色的月球）、月食攝影教學（指導民眾如何用手機或相機捕捉最美的紅月瞬間）。

這次月全食屬「月出帶食」，月亮於17:50升起時即已進入食相。最精彩的全食階段將出現在19:04至20:03，月面將轉為神秘暗紅色，極具觀賞價值。屏東縣政府表示，此次活動不僅為2026追星季揭開序幕，後續也將推出系列觀星活動，持續推動「星空旅遊」，邀請全台旅客走進屏東，感受獨特夜間觀光魅力。更多活動訊息請至屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。





元宵「紅月伴花燈」　2026屏東追星季3/3五地連線直播

元宵「紅月伴花燈」　2026屏東追星季3/3五地連線直播

獅子鄉藍姓男子生前遭受病苦折磨，日前過世，而照顧他的妻子也被檢查出罹患癌症，讓原本清寒家庭更是雪上加霜，枋寮警分局員警得知後主動串聯地方善心力量募款5萬2500元，盼助家屬度過難關。

