李貞秀立院切結書未勾選「雙重國籍」　吳思瑤轟詐騙：公然藐視法治

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀至今仍未提出放棄中國籍文件，行政院長卓榮泰日前下令，在「李女士」國籍問題與立委資格確認前，各部會不予提供任何資料。如今李貞秀遭爆料，當初立委報到時在切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，此舉恐已涉犯《刑法》使公務員登載不實罪。對此，民進黨立委吳思瑤今（2日）痛批，這就是最大的詐騙，民眾黨要成為台灣最大的詐騙集團嗎？

《鏡報》報導，民眾黨中配立委李貞秀當初立委報到時在切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，此舉恐已涉犯《刑法》使公務員登載不實罪。

對此，民進黨立委吳思瑤今（2日）直言，這就是最大的詐騙，如果李貞秀在就職前所填的文件上公然欺騙，不只違反《刑法》的登載不實，「這是公然的向台灣的法治、台灣的規定來對幹，來進行這些藐視台灣法治的行為」。

吳思瑤指出，立法院在每一位立委就職前，必然會要求每一位立委提出「你是不是有雙重國籍」的清楚切結，每一位、113位立委都要勾選，如果李貞秀在該文件上行使詐騙、登載不實，讓立法院用錯誤訊息讓她違法就職，當然就是非常清楚的視台灣法治於無物，更是惡劣的進行詐騙行為。

「民眾黨要成為台灣最大的詐騙集團嗎？」吳思瑤痛批，到今天為止，民眾黨人依舊包庇護航李貞秀違法就職行為，自己也要批判國民黨立委翁曉玲，翁曉玲這個「立院我最大」立委，現在也公然包庇「我最大立委未遂」李貞秀女士。

吳思瑤指出，翁曉玲居然說，她可以透過翁曉玲名義替李貞秀索資、調閱政府資料，除了公然包庇外，更涉及替違法當選、違法就職的李貞秀遂行刺探國家機密、索取國家重要資料的幫凶共犯嗎？翁曉玲學法律出身，切莫再一次成為違法就任者的幫凶、共犯、同謀。