誰敢過？荷姆茲海峽監測是密集「靜止紅點」　全球油價將面臨衝擊

▲全球油輪集體靜止在荷姆茲海峽，監測圖都是密密麻麻「紅點」。（圖／翻攝 Kpler）

記者任以芳／綜合報導

全球能源運輸的絕對心臟——荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），正處於史無前例的「冰封狀態」。受美以聯軍對伊朗實施大規模軍事打擊影響，這條每日承載約1800萬桶原油的關鍵水道已化為一片死寂。根據全球船舶追蹤數據顯示，即時監控地圖上密密麻麻的「紅點」近乎全數靜止，象徵著全球工業體系的「工業血液」供應鏈，已在地緣政治風暴中被強行按下暫停鍵。

全球大宗商品與航運數據分析平台Kpler的監測數據，至少上百艘超大型原油運輸船（VLCC）與液化天然氣（LNG）船，目前正聚集在荷姆茲海峽內側的波斯灣開放水域緊急下錨，密密麻麻的紅點靜止在荷姆茲海峽周邊。

綜合陸媒報導，這群滿載能源的巨型船舶，密集停泊在伊拉克、沙烏地阿拉伯及卡達等國的專屬經濟區（EEZ）內；而在海峽外側的阿曼灣，同樣有超過100艘油輪滯留在阿聯酋與阿曼海岸線附近。

這種大規模的船舶滯留現象，反映了跨國能源企業強烈的戰術規避意圖。多數船東選擇將價值數億美元的資產停駐在向外延伸至24海里以上的經濟海域，刻意遠離最窄處僅幾十公里的強制引航水道，以避開密布導彈與無人機的潛在交戰區。

荷姆茲海峽不僅是地理樞紐，更是全球工業運轉的命脈。目前，全球約20%的原油供應因戰火被迫中斷，受影響範圍涵蓋沙烏地阿拉伯、阿聯酋、伊拉克及科威特這四大OPEC核心成員國的出口份額。更嚴峻的是，此舉直接扼住了卡達液化天然氣出口的咽喉，對高度依賴天然氣發電的國家構成立即性的能源安全威脅。

在襲擊發生後，全球頂級油輪船東、國際能源巨頭及大宗商品交易商已一致決議，緊急叫停所有途經該區域的運輸任務。市場分析指出，目前僅有極少數美、伊商船嘗試冒險通過，絕大多數商船仍處於進退維谷的觀望狀態。

美以透過「白晝突襲」伊朗高層指揮體系，不慎打開了「潘多拉魔盒」。伊朗反轟美國位於中東美軍基地作為報復，一來一往之間，美以伊把全中東的能源產出為狹持，沙特、阿聯酋等GCC（海灣合作委員會）成員國全部拖入經濟漩渦，荷姆茲海峽「紅點靜止」，標誌著全球地緣風險已從區域衝突，極可能演變成為全球能源危機。