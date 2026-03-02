　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

誰敢過？荷姆茲海峽監測是密集「靜止紅點」　全球油價將面臨衝擊

▲▼ 即時船舶追蹤。（圖／翻攝 Kpler）

▲全球油輪集體靜止在荷姆茲海峽，監測圖都是密密麻麻「紅點」。（圖／翻攝 Kpler）

記者任以芳／綜合報導

全球能源運輸的絕對心臟——荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），正處於史無前例的「冰封狀態」。受美以聯軍對伊朗實施大規模軍事打擊影響，這條每日承載約1800萬桶原油的關鍵水道已化為一片死寂。根據全球船舶追蹤數據顯示，即時監控地圖上密密麻麻的「紅點」近乎全數靜止，象徵著全球工業體系的「工業血液」供應鏈，已在地緣政治風暴中被強行按下暫停鍵。

全球大宗商品與航運數據分析平台Kpler的監測數據，至少上百艘超大型原油運輸船（VLCC）與液化天然氣（LNG）船，目前正聚集在荷姆茲海峽內側的波斯灣開放水域緊急下錨，密密麻麻的紅點靜止在荷姆茲海峽周邊。

綜合陸媒報導，這群滿載能源的巨型船舶，密集停泊在伊拉克、沙烏地阿拉伯及卡達等國的專屬經濟區（EEZ）內；而在海峽外側的阿曼灣，同樣有超過100艘油輪滯留在阿聯酋與阿曼海岸線附近。

這種大規模的船舶滯留現象，反映了跨國能源企業強烈的戰術規避意圖。多數船東選擇將價值數億美元的資產停駐在向外延伸至24海里以上的經濟海域，刻意遠離最窄處僅幾十公里的強制引航水道，以避開密布導彈與無人機的潛在交戰區。

荷姆茲海峽不僅是地理樞紐，更是全球工業運轉的命脈。目前，全球約20%的原油供應因戰火被迫中斷，受影響範圍涵蓋沙烏地阿拉伯、阿聯酋、伊拉克及科威特這四大OPEC核心成員國的出口份額。更嚴峻的是，此舉直接扼住了卡達液化天然氣出口的咽喉，對高度依賴天然氣發電的國家構成立即性的能源安全威脅。

在襲擊發生後，全球頂級油輪船東、國際能源巨頭及大宗商品交易商已一致決議，緊急叫停所有途經該區域的運輸任務。市場分析指出，目前僅有極少數美、伊商船嘗試冒險通過，絕大多數商船仍處於進退維谷的觀望狀態。

美以透過「白晝突襲」伊朗高層指揮體系，不慎打開了「潘多拉魔盒」。伊朗反轟美國位於中東美軍基地作為報復，一來一往之間，美以伊把全中東的能源產出為狹持，沙特、阿聯酋等GCC（海灣合作委員會）成員國全部拖入經濟漩渦，荷姆茲海峽「紅點靜止」，標誌著全球地緣風險已從區域衝突，極可能演變成為全球能源危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出
精準押中「美開轟伊朗」時間點！　狂撈3千萬
伊朗「革命衛隊總部」被炸爛　瞬間畫面曝
快訊／伊朗宣稱：美軍死傷破560人　6名CIA高官亡
中東領空一片淨空！　全球航線大亂
公車輾斃北市婦！　大都會客運發聲明
郭正亮再評：哈米尼故意殉教！　美國不講武德
八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

哈米尼遭美以「斬首」留後手 　美智庫學者：伊朗指揮體系還未癱瘓

誰敢過？荷姆茲海峽監測是密集「靜止紅點」　全球油價將面臨衝擊

2026兩會／陸「十五五」開局年　穩增長考驗下力拚科技自主

2026兩會／兩會將啟動　十五五規劃、人事異動成觀察重點

已有中國公民遇襲受傷　北京緊急示警：暫勿前往伊朗周邊地區

強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人　陸外交部敦促立即停止軍事行動

中俄外長最新聯手發聲　王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

油價或出現歷史性飆升！　美智庫：不排除攻破每桶130美元大關

美伊開打　陸官媒：世界震顫、美國將陷入泥潭

美以襲擊伊朗　解放軍媒：中國人民永遠居安思危

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

哈米尼遭美以「斬首」留後手 　美智庫學者：伊朗指揮體系還未癱瘓

誰敢過？荷姆茲海峽監測是密集「靜止紅點」　全球油價將面臨衝擊

2026兩會／陸「十五五」開局年　穩增長考驗下力拚科技自主

2026兩會／兩會將啟動　十五五規劃、人事異動成觀察重點

已有中國公民遇襲受傷　北京緊急示警：暫勿前往伊朗周邊地區

強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人　陸外交部敦促立即停止軍事行動

中俄外長最新聯手發聲　王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

油價或出現歷史性飆升！　美智庫：不排除攻破每桶130美元大關

美伊開打　陸官媒：世界震顫、美國將陷入泥潭

美以襲擊伊朗　解放軍媒：中國人民永遠居安思危

怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

WBC韓國隊對決阪神虎！旅美球員登場　郭彬球數控管、金倒永會守備

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

美媒大膽預測　大谷翔平新賽季同時奪下MVP、賽揚獎

向山本由伸訓練師取經「標槍訓練」　貝茲：感受到正面變化

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

Claude盯上ChatGPT　推出跨平台記憶搬家功能搶用戶

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

大陸熱門新聞

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

已有中國公民遇襲受傷　北京緊急示警

美智庫：不排除攻破每桶130美元大關

美伊開打　陸官媒：世界震顫、美將陷泥潭

陸駐以使館開放撤離登記「納入台胞證」

日戰10小時、周休2日　德BMW請機器人「打工」

陸飲料大廠廣告「胸大讓嬰兒有奶吃」

中方強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人

荷姆茲海峽監測圖呈現密集「靜止紅點」

2026兩會／兩會將啟動　十五五規劃、人事異動成觀察重點

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

解析伊朗被「一鍋端」防務崩盤

美以襲擊伊朗　解放軍媒：永遠居安思危

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術

更多熱門

相關新聞

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，作家漂浪島嶼1日表示，美國從伊拉克戰爭後，已不再大舉進軍中東，取代是空中斬首攻擊，這次斬首哈米尼，只是延續老招。他直言，對於伊朗軍力，海空軍皆落後，中俄不敢幫忙，就是註定挨打，但對於中東，挨砲火已是日常生活，打不贏正規戰爭，就是進行恐攻，波灣戰爭美國大勝，但是接續就是2001年911恐攻，成為報復方式。

美智庫學者：伊朗問題全關乎中國　等於移除北京在台海劇本的棋子

美智庫學者：伊朗問題全關乎中國　等於移除北京在台海劇本的棋子

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

押中開轟伊朗時間點　驚人獲利曝光

押中開轟伊朗時間點　驚人獲利曝光

以色列、黎巴嫩真主黨深夜互轟

以色列、黎巴嫩真主黨深夜互轟

關鍵字：

荷姆茲海峽伊朗

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面