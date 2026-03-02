民怨遭拖吊業者坑殺！白委提修法全面納管　漫天喊價最高罰100萬

▲民眾黨立委陳清龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

春節有民眾開車在新北烏來山區拋錨，聯繫拖車業者拖往新店維修，10公里卻被開價10萬元，桃園則發生業者拖吊電動機車，2公里開價5.1萬。對此，民眾黨立委陳清龍今（2日）表示，不肖業者濫用民眾恐慌心態惡意坑殺，宛如攔路流氓，但交通部長期怠惰不作為，所以他將推動修正《公路法》，除全面納管車輛拖救業，亦要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項 」，違者將可處10萬至100萬以下罰鍰。

陳清龍2日發布新聞稿指出，拖吊糾紛屢見不鮮，近期民眾黨台北市議員陳宥丞更揭露，有諸多民眾反應，拋錨後請拖吊業者移車，卻遭漫天喊價，趁火打劫勒索天價費用，不肖業者濫用民眾恐慌心態惡意坑殺，宛如攔路流氓。

陳清龍表示，民怨沸騰後，長期怠惰不作為的交通部才姍姍來遲稱，將與地方政府討論拖吊車定型化契約中「應記載及不得記載事項 」，但本項新規範最快竟然要年底才會上路，難道還要讓民眾繼續被坑殺？到底交通部還要睡到何時？

陳清龍說，既然交通部擺爛，將推動修正《公路法》，除全面納管車輛拖救業，亦要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項 」，若違反法令者，將可處10萬至100萬以下罰鍰，並將明定修法於公布日後3個月上路，以打擊拖吊流氓。