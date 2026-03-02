作家分析：中俄不敢幫忙「伊朗註定挨打」　恐攻將成報復方式

▲白宮公開川普在作戰室照片。（圖／白宮）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，作家漂浪島嶼1日表示，美國從伊拉克戰爭後，已不再大舉進軍中東，取代是空中斬首攻擊，這次斬首哈米尼，只是延續老招。他直言，對於伊朗軍力，海空軍皆落後，中俄不敢幫忙，就是註定挨打，但對於中東，挨砲火已是日常生活，打不贏正規戰爭，就是進行恐攻，波灣戰爭美國大勝，但是接續就是2001年911恐攻，成為報復方式。

作家漂浪島嶼表示，百年來，中東動亂不已，伊朗、伊拉克、敘利亞號稱中東強國，但是從來不是美國對手，正規戰爭百戰必輸，所以一直想研發核武，建立強大報復能力，作為恐嚇的對抗捷徑。

漂浪島嶼表示，對於美國從伊拉克戰爭後，已經不再大舉進軍中東，取代是空中斬首攻擊，10多年斬首無數，2020年在伊拉克斬首伊朗聖城旅將軍蘇萊曼尼，這次斬首哈米尼，只是加大飛彈數量狂轟炸死，延續空中斬首的老招。

漂浪島嶼指出，對於伊朗軍力，海空軍皆落後，全世界少數還在用過去美國F14，唯一擁有最強武器，就是飛彈與無人機，但是多數已屬老舊，常常都被攔截，傳說中的超音速飛彈，效能未知，敢不敢直攻美國航艦，也是一大問題。

漂浪島嶼認為，美以聯手攻打伊朗，中俄不敢幫忙，就是註定挨打，但是對於中東，挨砲火已是日常生活，打不贏正規戰爭，就是進行恐攻，波灣戰爭美國大勝，但是接續就是2001年911恐攻，成為報復方式。

▼伊朗報復式攻擊，以色列特拉維夫（Tel Aviv）住宅區遇襲。（圖／路透）