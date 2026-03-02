聽聞「台灣人情味濃厚」　法籍一家三口單車環台印證了

記者鄧木卿／台中報導

法國籍一家三口10年前聽聞曾來台環島的友人大讚，台灣不但人情味濃厚，治安也好，今年夫妻倆帶著4歲兒子也安排一個月的單車之旅，但就在大年初二騎到龍井時，體力透支加上找不到合適露營區，最後求助派出所，警方不但安排紮營在廟埕，旁邊還有守望相助隊，夫妻倆連連稱讚，「台灣警察超熱心！我們更愛台灣了！」

▲▼法籍一家三口單車遊台無處睡，求助警方，印證台灣濃濃人情味。（圖／警方提供，下同）

大年初二晚上6點多，一對法國夫妻帶著4歲兒子，神情疲憊地走進烏日警分局龍津派出所求助，起初是因為小孩借用廁所，後來所長李冠霖眼尖發現怎麼頭載單車帽，一問之下才知，一家三口安排一個月的單車環島，第7天騎到龍井，騎得全身累癱，加上天色昏暗，找不到落腳處。

李冠霖秉持「服務不分國籍」的同理心，立即聯繫三德里里長楊易明，在里長協調下，安排紮營在三塊厝聖德宮的廟埕暫宿，員警更親自帶路，確認廟埕有遮蔽處所、飲水機，還有守望相助隊在旁邊，安全無虞，這家人終於卸下疲憊，安心休息。

李冠霖表示，警察為民服務不分對象，此次能及時伸出援手，不僅是履行職責，更是極佳的國民外交機會，成功向外國旅客展示台灣作為「友善城市」的美好形象。​法籍3人臨別前與員警熱情合照，對台灣警察在困難時刻提供的貼心協助深表感激。這趟旅程，他們擁有的不止是風景照，更有台灣人滿滿的善意。