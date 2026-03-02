日本麻疹疫情創7年新高　旅日達人喊「流感風險更高」！數據圖曝

▲桃園機場。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本是國人出國旅遊熱門地點，加上世界棒球經典賽（WBC）即將開打，更有不少熱血球迷赴日應援，根據疾病管制署資料，日本今年麻疹疫情為近7年同期新高，又以東京的病例最多。不過，旅日達人林氏璧卻表示，流感比麻疹更需要注意，並PO出數據圖，「東京巨蛋是紅色高流行區。」

日本流感仍在高峰 風險高於麻疹

旅日達人林氏璧在粉專發文，網路有人形容東京為「麻疹重災區」，但依官方資料顯示，今年截至目前東京僅確診7例麻疹病例，「你沒看錯，我沒有少打一個零或兩個零」。

對比之下，日本近期流感疫情仍處於高峰，根據日本全國流感流行趨勢圖，雖然連續兩周略為下降，但整體仍在高點。以東京為例，今年第八周定點通報的流感人數為1萬3932人；同一期間，逐例通報的麻疹僅1人，上一個通報例則發生在第六周。

最後，林氏璧也提醒，根據東京的流感分區流行狀況，東京巨蛋所在的文京區，是紅色的高流行區。

感染科專家、中國附醫感染管制副院長黃高彬之前受訪表示，麻疹透過空氣傳播，R0值高達18~20，是新冠肺炎的6~7倍，也意味當沒有外力介入之下一個人可以傳給18~20人。相較於日本麻疹疫苗施打率約8成，台灣的疫苗覆蓋高達95%，具有一定的保護。

黃高彬指出，如果是年紀較大曾經得過麻疹的人，會有終身保護力，至於打疫苗者，在10年後保護力會降低，建議前往流行地區要注意人多、密閉空間至少要戴上一般外科口罩；而在東京巨蛋看球賽，因為會場相當開闊，倒是不用太過擔心。