美高度戒備！2組織恐在美國發動攻擊　FBI前助理局長示警

▲美國情報與反恐機構已進入高度戒備狀態，在各大城市加強維安。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列聯手展開軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼與多名高層。美國情報與反恐機構已進入高度戒備狀態，在各大城市加強維安，嚴密監視美國境內可能存在的「潛伏小組（sleeper cells）」，擔憂伊朗代理勢力恐在美國本土發動報復攻擊。

福斯新聞報導，儘管現階段尚未掌握具體且可靠的威脅情資，但聯邦與地方執法部門已提升各大城市的地面維安等級。聯邦調查局前助理局長史威克（Chris Swecker）直言，黎巴嫩真主黨與哈瑪斯這類由伊朗撐腰的組織，早在1980年代起就滲透進美國，「如果要讓真主黨或哈瑪斯小組在美國境內採取暴力行動，那就是現在了」。

史威克進一步提及邊境安全漏洞可能加劇相關風險，「過去四年開放邊境等於為恐怖分子及其支持者等人打開大門」。

退役FBI特別探員帕克（Jason Pack）分析，當美國與以色列聯合軍事行動時，國內威脅環境不會靜止不動，可能出現重大轉變，包括真主黨、哈馬斯外部網絡及伊朗革命衛隊代理人等敵對勢力過去都曾表現出報復美國軍事行動的意圖與能力。

美國提高戒備

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）已證實，當美軍在海外執行任務時，FBI必須站在最前線，防止攻擊發生在美國本土，反恐與情報部門已進入高度戒備狀態，「我已指示反恐與情報團隊保持警戒，並動員所有必要的安全資源」。

華盛頓特區大都會警察局表示，正與地方、州、聯邦執法部門積極協調，確保市民與企業安全；華盛頓特區各地鐵站已增加警力部署。紐約市警察局也說，出於謹慎，將強化對敏感地點的巡邏，例如宗教文化場所等。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）強調，她正與聯邦夥伴密切合作，密切監控並挫敗任何針對本土的潛在威脅。然而這次警戒升級之際，部分國土安全部門面臨部分停擺，資源與運作壓力受質疑。