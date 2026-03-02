　
地方 地方焦點

稻熱病來襲！錯過時機難挽救　富里鄉加碼補助1、2期稻作防治

▲▼稻熱病依發生部位不同造成各種傷害，為水稻最具破壞性的病害之一，一旦錯過防治時機，難以挽回減產損失。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲稻熱病依發生部位不同造成各種傷害，為水稻最具破壞性的病害之一，一旦錯過防治時機，難以挽回減產損失。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

稻熱病肆虐，稍有不慎恐導致稻穗白化、產量大減！為守住農民辛苦一整年的收成，富里鄉公所宣布，自115年度起大幅加碼水稻葉穗稻熱病防治用藥補助，由花蓮縣政府攜手富里鄉公所，共同補助本鄉農民第一期作、第二期作各一次防治用藥，全面強化稻作防護網。

▲▼稻熱病依發生部位不同造成各種傷害，為水稻最具破壞性的病害之一，一旦錯過防治時機，難以挽回減產損失。（圖／富里鄉公所提供，下同）

富里鄉為花蓮縣重要稻米產區之一，水稻耕作面積約2,320公頃，名列全縣前三。然而稻熱病為水稻最具破壞性的病害之一，依發生部位不同可分為苗稻熱病、葉稻熱病、穗稻熱病、穀粒稻熱病、枝梗稻熱病、護穎稻熱病及葉舌稻熱病等，其中又以葉稻熱病與穗稻熱病殺傷力最強，一旦錯過防治時機，往往造成難以挽回的減產。

▲▼稻熱病依發生部位不同造成各種傷害，為水稻最具破壞性的病害之一，一旦錯過防治時機，難以挽回減產損失。（圖／富里鄉公所提供，下同）

農觀課進一步提醒，「葉稻熱病」若未及時控制，極可能在抽穗期發展為「穗稻熱病」，造成穗頸壞死、養分中斷，嚴重時整穗白化乾枯；穀粒遭感染也易導致不稔、不充實，對產量與品質衝擊甚鉅。農民若發現病勢升溫，切勿觀望，應立即施藥防治，才能守住產量。

▲▼稻熱病依發生部位不同造成各種傷害，為水稻最具破壞性的病害之一，一旦錯過防治時機，難以挽回減產損失。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉公所表示，今年提供4種稻熱病防治用藥，包含41.7%三賽唑水懸劑、40%亞賜圃乳劑、10%嘉賜徽素水溶性粒劑及6%撲殺熱粒劑，供農民選購。補助金額原則為每公頃300元，若藥劑單價未達600元／公頃，則補助實際單價的一半，大幅減輕農民防治成本。最後強調，本補助措施限富里鄉鄉民申請，且補助項目僅限水稻葉穗稻熱病防治用藥，請有需求之民眾至本所農觀課洽詢及購買，呼籲農民把握政策利多，及早防治、穩住收成！

鄉長江東成表示，過去補助政策全年僅涵蓋一期稻作，讓第二期作暴露在高風險之下，農民負擔沉重、反映不斷。為真正站在農民立場，鄉公所自今年起主動編列預算，補足第二期作防治缺口，讓農民一年兩期稻作都能安心用藥、防治稻熱病無後顧之憂。
 

稻熱病富里鄉加碼補助稻作防治時機挽救

