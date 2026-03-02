國小藝才班3/9起報名　美術6校、舞蹈2校開放招生

▲台南市國小藝術才能班多元發展，提供專業學習環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

家有藝術天賦的孩子，機會來了！台南市115學年度國小美術類及舞蹈類藝術才能班，自3月9日至3月13日受理報名。美術類共6校招生，包括月津國小、新進國小、麻豆國小、新市國小、永康國小、立人國小；舞蹈類則由永康區復興國小、進學國小等2校開班。家長可依孩子專長與行政區就近報考，把握黃金報名期。

台南市長黃偉哲表示，國小藝才班每年報名踴躍，感謝教師團隊長期深耕特色課程。市府配合教育部「藝師藝有」計畫，引進民間藝師與校內師資協同教學，讓學生在傳統與創新交會中激盪創作能量。學生表現亮眼，不僅在市級、全國賽事屢創佳績，也常受邀於大型活動展演，年度成果發表會更是備受各界肯定。

教育局長鄭新輝指出，除透過專業鑑定發掘具藝術潛質學生，教育局也積極爭取中央補助，強化藝才班設施設備。像新市國小美術班設有版畫、陶藝、設計、水墨等4間專科教室，採分組協同教學；永康國小擁有獨棟美術大樓與專屬展覽空間，讓創作與展示一氣呵成，學習環境相當完善。

各校課程各有亮點。麻豆國小跨領域結合科技、人文與美學，並辦理藝術場館戶外教育與成果展；月津國小結合在地文化元素，如月津港燈節與鹽水蜂炮等題材，規劃「津彩展藝」創意課程；新進國小將版畫結合文創設計，讓學生親手設計年畫與紅包袋；立人國小則長期深耕多元藝術教育，培養學生全面美術能力。

舞蹈類方面，永康區復興國小課程風格多元，涵蓋啦啦隊舞蹈、武術彈腿與太極功夫扇，屢獲本市傳統藝術比賽特優，114學年度學生舞蹈比賽團體古典舞亦奪特優佳績；進學國小以現代舞、芭蕾舞及中華民族舞為核心，重視身體覺察與舞蹈表現力，並定期邀請專業師資指導，讓學生在競賽與展演中累積實力與自信。

教育局提醒，招生簡章已公告於教育局及各校網站，除歡迎國小二年級學生報考外，部分學校亦開放插班生申請。請家長務必於報名期限內完成報名及繳費手續，別讓孩子的藝術潛能錯過綻放時刻。