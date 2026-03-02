李四川3/10正式辭職戰新北？　蔣萬安笑望記者：你們眼神很炙熱

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉即將到來，將代表國民黨參選的北市副市長李四川日前已向市長蔣萬安遞辭呈，傳出蔣萬安批核時間為3月10日，李將主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。蔣萬安今（2日）受訪時對此笑說，現場記者「眼神很炙熱」，但未必全是為了他，市府有任何人事異動都會向大家作報告。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

傳出蔣萬安已經批核李四川的辭呈，時間為3月10日，而李四川在北市府最後一場會議，將在9日主持北市都委會，主題是士林區社子島開發案審查。

對於李四川辭呈是否已經簽署，蔣萬安今日上午前往新北市八里區污水處理廠移交典禮前受訪表示，市府有任何人事異動都會向大家作報告。至於要送上什麼歌曲給李四川？蔣萬安則說，到時候就會和大家說明。

蔣萬安強調，今天八里污水處理廠能夠順利移交，都是雙北市府長久溝通，最重要的更要感謝李四川幫忙，以及新北市長侯友宜的大力支持。

至於民進黨台北市長人選仍未拍板，綠委王世堅說，曾向黨內推薦多名人選，並點名行政院副院長鄭麗君及民進黨秘書長徐國勇，認為兩人之一若參選，將能「困住」蔣萬安。蔣萬安回應，民眾真正關心的是生活是否變得更好，而非「誰困住誰」。他強調，距離選舉還有一段時間，當前重點仍是市政，全力為市民打拼。