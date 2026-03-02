男失蹤10天「活埋泥漿」只剩一顆頭　消防狂挖3小時緊急救援

▲失蹤男子被發現困在泥漿中。（圖／翻攝自Palatka Fire Department）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子失蹤10天後，被發現竟然受困在泥漿中，整個身體都被埋在裡面，只剩頭部露出來，沒有食物和水的他被發現時意識清醒，消防隊人員花了3個小時才終於把他救出。

情人節失蹤 男子受困泥坑奇蹟獲救

佛州36歲男子吉登斯(Andrew Giddens)最後一次露面是2月14日情人節時，失蹤10天後，被帕拉特卡消防隊(Palatka Fire Department)人員23日在梅爾羅斯(Melrose)東部一間砂石廠公司附近一個泥坑中發現。

????Um homem da Flórida que desapareceu no Dia dos Namorados foi encontrado 10 dias depois em "areia movediça".



O veículo de Andrew Giddens, de 36 anos, foi encontrado perto da pedreira Vulcan Sand Plant. Após encontrarem o veículo, as autoridades tiveram muita dificuldade para… pic.twitter.com/xaJs4JALXz — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) February 28, 2026

消防人員表示，吉登斯被困在泥中長達多天，被發現時泥水已經淹過了肩膀，身旁沒有食物也沒有水，還要面對寒冷的低溫。

消防苦救3小時 男子緊急送醫

警方表示，他們先是在附近地區發現吉登斯的車子，後來上門發現失蹤，聯繫親友時透露，他最近因為分手，心情十分低落。

救援人員花了將近3個小時，才成功將吉登斯從深陷的泥潭中救出，「多虧了這些救援人員精湛的技術和團隊合作，相信獲救男子送醫後有望康復」。警方表示，考量到吉登斯現在的身心狀況，暫時不會對其提出任何指控，期待他能夠早日康復。