快訊／太子集團豪華超跑開賣！「Porsche 911 Dakar」1430萬成交

▲保時捷:Porsche 911 DAKER，以1430萬成交。（圖／黃哲民攝）
記者黃哲民、劉人豪／台北報導
檢調持續偵辦太子集團案，為追查不法所得流向，台北地檢署已查扣太子集團相關資產逾50億元，其中頂級超跑「四大神獸」等33輛名車今（2）日公開拍賣，現場也湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。其中第20標保時捷 911 DAKER，以1430萬成交。
據了解，此次拍賣車款堪稱夢幻車庫，包括俗稱「四大神獸」的Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另有勞斯萊斯、藍寶堅尼等多款豪車。其中編號第20標，Porsche 911 Dakar以1430萬成交。
▲太子集團超跑大軍拍賣。（圖／記者黃哲民攝）
今拍賣車型以及價格如下：
第19標 Porsche 911 GT3 RS 1120萬
第20標 Porsche 911 DAKER 1430萬
第21標 Porsche 918 SPYDER 5600萬
第22標 Porsche 718 SPYDER RS 660萬
第23標 Porsche 718 Cayman GT4 RS 610萬
第24標 Porsche 911 TURBO 50 years 1260萬
第25標 Porsche Cayenne 179萬
第26標 Porsche Taycan Turbo-S 420萬
第27標 Porsche Cayenne Coupe 310萬
第28標 Porsche Cayenne 161萬
第1標 Bugatti Chiron Sport (山豬王) 流標（建議起標價9500萬）
第2標 Bugatti Baby II Vitesse 流標（建議起標價210萬）
第33標 Piaggio Vespa 946 150 96萬
第3標 Mclaren Senna 流標（起標價6400萬）
第4標 Mclaren 720S Coupe 1005萬
第11標 Ferrari LaFerrari 1億3500萬
