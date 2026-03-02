　
日本觀光客來台「買伴手禮2舉動」　她看傻：看起來不像沒錢啊

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲觀光客去台灣都只去那幾個點。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友觀察發現，日本旅客來台旅遊的行程相似度極高，只去觀光景點，像是永康街、西門町、龍山寺、九份，手搖飲的選擇有很多，但都只會喝星巴克，讓她直呼「好可惜啊！」買伴手禮不僅會再三比價，買的量也少少的，「看起來不像沒錢的樣子，怕被當盤子？」貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，追蹤許多旅遊型YouTuber，發現日本人來台行程「相似度超高」，大家都只去熱門的觀光景點，像是永康街、迪化街、龍山寺、九份、台中宮原眼科、各大夜市與按摩店，「基本上只去這些地方，其他縣市是不會去的」。台灣手搖選擇多元，隨處可見手搖飲店，但許多日本觀光客來台後，讓他直呼有點可惜。

幾百元伴手禮也比價

此外，原PO也注意到，日本旅客在購買伴手禮時相當謹慎，多數旅客看起來約3、40歲，經濟能力應不差，但面對台幣幾百元的紀念品仍會反覆比價，看了兩三家才決定入手，而且購買數量普遍不多，「是日幣貶值的關係嗎？還是本來就很謹慎，怕被當盤子？」

貼文曝光，網友紛紛表示，交通是一大主因，「大眾工具去小地方不方便，英文資訊少，住房CP值不高」、「台灣其他縣市…我自己也不喜歡去，沒車等於沒腳，公車不多動線難掌握，站點不問當地人還真難找」、「就台北捷運覆蓋率較高，其他縣市想有外國人，先把基建交通弄好」。

另外，有網友指出，「其實我覺得是台灣人特別愛買『大量』伴手禮，至少我在國外旅遊觀察到狀況是這樣，其他國家的旅客買伴手禮都是一兩盒，有買到就好的感覺」、「台灣人買伴手禮真的都是非常誇張的量」。

02/28 全台詐欺最新數據

伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

