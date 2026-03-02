驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

記者張君豪／台北報導

北市中山區八德路二段330號前，今2日上午8時許發生一起死亡交通事故。警方接獲報案指稱現場有民眾倒臥路面，經到場查看，發現一名69歲林姓女子已明顯死亡，未送醫。警方隨即封鎖現場採證，並調閱周邊監視器釐清事故經過， 稍早，監視器畫面曝光。

▲婦人從公車上下車後，疑似為了過馬路往公車車頭走去，卻不慎被輾斃。（圖／警方提供）

警方初步調查，林女為獨居長者，事發前搭乘大都會客運41號公車，行經中崙站下車後，疑似自公車右前方欲穿越道路時，遭該公車輾壓。警方表示，公車駕駛為62歲李男，疑因車頭視線死角未察覺車前有人，車輛起步後發生事故，駕駛當時未察覺已撞及行人，車輛持續行駛返回北投士林科技園區終點站。

警方表示，關鍵肇事原因在於：初步調查係乘客從公車後門下車後，沿著車體走到車頭後遭撞釀生車禍意外悲劇。後續循線追查，車禍發生後，警方通過通報大都會客運行控中心，最後在北投福美路一帶找到該車及李姓駕駛，並將其帶回調查。全案目前依涉嫌過失致死及肇事逃逸罪嫌偵辦，肇事司機酒測值為0，毒品唾液快篩試劑檢測為陰性，後續將涉嫌依過失致死及肇事逃逸移送台北地檢署偵辦。

▲台北中山八德路一人因車禍倒地，臟器外露明顯死亡，肇事者疑似肇逃。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

