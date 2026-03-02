　
社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

 記者張君豪／台北報導

北市中山區八德路二段330號前，今2日上午8時許發生一起死亡交通事故。警方接獲報案指稱現場有民眾倒臥路面，經到場查看，發現一名69歲林姓女子已明顯死亡，未送醫。警方隨即封鎖現場採證，並調閱周邊監視器釐清事故經過， 稍早，監視器畫面曝光。

▲婦人從公車上下車後，疑似為了過馬路往公車車頭走去，卻不慎被輾斃。（圖／警方提供）

▲婦人從公車上下車後，疑似為了過馬路往公車車頭走去，卻不慎被輾斃。（圖／警方提供）

警方初步調查，林女為獨居長者，事發前搭乘大都會客運41號公車，行經中崙站下車後，疑似自公車右前方欲穿越道路時，遭該公車輾壓。警方表示，公車駕駛為62歲李男，疑因車頭視線死角未察覺車前有人，車輛起步後發生事故，駕駛當時未察覺已撞及行人，車輛持續行駛返回北投士林科技園區終點站。

警方表示，關鍵肇事原因在於：初步調查係乘客從公車後門下車後，沿著車體走到車頭後遭撞釀生車禍意外悲劇。後續循線追查，車禍發生後，警方通過通報大都會客運行控中心，最後在北投福美路一帶找到該車及李姓駕駛，並將其帶回調查。全案目前依涉嫌過失致死及肇事逃逸罪嫌偵辦，肇事司機酒測值為0，毒品唾液快篩試劑檢測為陰性，後續將涉嫌依過失致死及肇事逃逸移送台北地檢署偵辦。

▲台北中山一人因車禍倒地，臟器外露明顯死亡，肇事者疑似肇逃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北中山八德路一人因車禍倒地，臟器外露明顯死亡，肇事者疑似肇逃。（圖／記者黃彥傑攝）

八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

視線死角？北市老婦遭輾　公運處：駕駛疑沒看到有人在車頭

台北市中山區八德路二段今（2日）上午發生驚悚死亡事故，1名婦人搭乘大都會客運41路線公車，下車後遭到撞倒後輾過，當場慘死，李姓公車司機涉嫌肇逃被警方帶回偵辦。北市公運處表示，根據公車上的監視影像，駕駛長疑似真的沒有看到有人在車頭，不過確切肇事原因，後續還是會由相關單位調查。

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

公車輾斃北市老婦　大都會客運發聲了

高雄賓士男「左轉道直接右轉」　騎士撞上慘摔

高雄賓士男「左轉道直接右轉」　騎士撞上慘摔

台中BMW跑車撞車拋錨卡路中

台中BMW跑車撞車拋錨卡路中

運鈔軍機墜毀15死！民眾無視屍體　瘋搶鈔票

運鈔軍機墜毀15死！民眾無視屍體　瘋搶鈔票

