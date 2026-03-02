　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美智庫學者：伊朗問題全關乎中國　等於移除北京在台海劇本的棋子

▲▼ 以色列1日持續轟炸伊朗，德黑蘭竄起濃濃煙霧。（圖／翻攝自X）

▲以色列持續轟炸伊朗，德黑蘭竄起濃濃煙霧。（圖／翻攝自X）

記者陶本和／台北報導

以色列與美國聯手襲擊伊朗，區域情勢急遽升溫，伊朗高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也被證實在第一波攻勢中身亡。對於美國本次發動名為「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury），美國智庫哈德遜研究所研究員Zineb Riboua以題為「伊朗問題其實全都關乎中國」撰文分析，移除伊斯蘭共和國，等於移除北京在台海劇本中的棋子。

美國正在拆解中國區域架構的一根支柱

Riboua在文中表示，伊朗常被討論為「核不擴散」問題、恐怖主義資助者，或區域秩序的破壞者。她表示，這些框架各自都觸及真實問題，但沒有一個抓住了最關鍵的核心，就是核問題、從黎巴嫩延伸到葉門的民兵群島、波斯灣安全架構，唯有置於中國宏大戰略的背景下，這些議題才真正顯現其完整意義。

Riboua指出，北京多年來投入數十億美元，將伊朗打造為一項結構性戰略資產。「史詩之怒行動」成為首個威脅切斷這項資產的美國軍事行動，透過直接打擊伊朗，川普政府無論出於設計或結果，正在拆解中國區域架構的一根支柱。

伊朗經濟依賴中國資金運作　北京投資4,000億美元

首先，在能源部分，Riboua談及石油，中國購買約90%的伊朗原油出口，且以大幅折扣價格成交。這些貨運透過一支「幽靈船隊」運輸，關閉應答器並將貨物標示為馬來西亞或印尼原油以規避美國制裁。自2021年以來，累計購買價值超過1,400億美元，「正因如此，伊斯蘭共和國才未破產」。

Riboua表示，中國以低價取得工業能源，每年節省數十億美元；作為交換，北京獲得對一個橫跨全球最重要能源走廊、擁有9,000萬人口國家的持久影響力。她說，當哈米尼於2016年接見習近平時，稱25年戰略夥伴關係「完全正確且充滿智慧」，並直言「西方政府從未贏得伊朗民族的信任」。這並非外交辭令，而是結構現實：伊朗經濟依賴中國資金運作。

Riboua說，2021年簽署的25年全面戰略夥伴協議承諾中國投資4,000億美元於能源、金融、電信與基礎建設，「整合越深，北京籌碼越大，其他國家影響力越小」。

在科技方面，Riboua表示，華為與中興建構了伊朗大部分電信基礎設施。2010年，中興簽署1.3億美元合約，在伊朗電話與網路系統上疊加監控層。華為成為最大設備供應商，提供定位追蹤服務並向官員推銷內容審查工具。

Riboua指出，合作進一步擴展至AI人臉辨識攝影機、深度封包檢測與集中流量管理系統。伊朗「國家資訊網路」，逐步切斷公民接觸開放網際網路的國內內網，仿照中國防火長城建構。

美國每花一美元在紅海　就少一美元用於潛艦、太平洋基地或台灣應變

另外，如果從代理戰爭的角度來觀察，Riboua表示，當伊朗支持的胡塞武裝於2023年底攻擊紅海航運，全球貨櫃流量三個月內下跌90%，7個月內干擾1兆美元貨物運輸。繞行好望角增加兩週與百萬美元燃料成本。

Riboua指出，美國承擔最大代價，航艦戰鬥群部署、持續空襲、每枚攔截彈成本100萬至400萬美元，到2025年中已消耗約四分之一高端攔截飛彈庫存，而中國全程按兵不動。她說，中國籍船隻受干擾較少，北京未參與護航，也未譴責攻擊，甚至有中國衛星公司向胡塞提供情資協助定位。

Riboua說，美國每花一美元在紅海，就少一美元用於潛艦、太平洋基地或台灣應變。每一艘部署於亞丁灣的航艦，都不在西太平洋。伊朗代理人消耗美國戰略資源，而北京坐收漁利。

在波灣國家方面，Riboua表示，伊朗威脅也讓中國深化與波灣國家關係，沙烏地向中國售油超過任何國家；阿聯將華為嵌入關鍵基礎建設；中國企業建港口、鐵路、5G與智慧城市。2023年3月，北京促成沙伊和解，象徵中國成為中東調解者。

Riboua指出，伊朗威脅促使波灣多元化外交，多元化正強化中國槓桿。當涉及台灣、晶片出口管制、制裁執行與美元體系未來時，這些國家將更不願站在華府一邊。

若中東已納入中國經濟軌道　中國將具備戰略能源緩衝

至於與關於台灣的部分，Riboua說，川普發動「史詩之怒行動」不僅為懲罰屠殺，而是因為華府每年投入伊朗問題，都是北京在太平洋買時間的一年。

Riboua表示，能源方面，中國約70%石油進口經麻六甲海峽。台海衝突時航道將受威脅，北京將轉向伊朗、俄羅斯與脫離美元體系的波灣國家。若中東已納入中國經濟軌道，中國將具備戰略能源緩衝。

Riboua說，兵力態勢方面，美國無法雙線作戰。紅海行動證明，中東消耗戰削弱太平洋嚇阻；另外，台海危機需制裁聯盟，若產油國拒絕削減對華供油，制裁體系將崩潰。

總體而言，Riboua表示，伊斯蘭共和國是北京打造區域秩序的核心支柱。「史詩之怒行動」正敲裂這根支柱，但空襲不是終點，而是更大對中競逐的序幕。她認為，移除伊斯蘭共和國，等於移除北京在台海劇本中的棋子，留下它，中東將永遠成為北京設計的第二戰場。

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

