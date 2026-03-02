麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

▲麥當勞「無敵大麥克」、「香雞大麥克」限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞宣布「無敵大麥克」、「香雞大麥克」3月4日起限時回歸，並推出「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，2天快閃活動現場唱出完整口訣即可獲得兌換券1張。同時因應棒球賽事熱潮，業者推出「戰勝套餐」，APP加碼享台灣尚勇應援優惠，力挺中華隊。

▲香雞大麥克（中）吃得到雙層酥炸雞排。

麥當勞「無敵大麥克」以4層純牛肉搭配洋蔥丁、生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬，多達15層，單點118元、經典套餐183元；「香雞大麥克」則結合雙層酥炸雞排搭配，單點98元、經典套餐163元。

「大麥克分享盒」內含大麥克家族系列漢堡2份（大麥克或香雞大麥克任選），搭配20塊麥克雞塊及1包大薯，360元起。

▲麥當勞今年推出全新「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，並找來動力火車、歌手派偉俊共同演唱。

麥當勞推出全新「大麥克點起來MAC it BEAT」歌曲，由動力火車、派偉俊演唱。3月14、15日晚上9時至10時於台北館前、台中復興三與高雄五福一門市舉辦限時1小時快閃活動，可個人或10人以內組隊，能完整唱出「大麥克點起來」，每人可獲得大麥克兌換券1張，每組再拿2個大麥克手燈，每間餐廳限50組。

3月16日至22日推出線上快閃活動，於麥當勞Threads官方帳號貼文下留言上傳翻唱影片，就有機會抽中「大麥克麥克風（1名）」或「大麥克手燈（50名）」。

▲麥當勞推戰勝套餐邀請球迷一起挺台灣。

麥當勞3月4日至31日推出「戰勝套餐」，主餐可選大麥克家族（大麥克、無敵大麥克或香雞大麥克任一款），搭配麥脆雞腿1塊、大薯以及經典飲品冰焦糖奶茶，249元起。

麥當勞APP則於3月5日至8日加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得指定主餐折10元、每得1分則可獲得指定點心現折5元，最高折抵至半價。依據當日得分與全壘打次數，賽後隔天發放限時優惠券。

▲繼光香香雞推出《魔獸世界》聯名套餐、包裝及虛寶。（圖／記者蕭筠攝）

繼光香香雞3月5日至3月31日與《魔獸世界》攜手推出期間限定套餐，內含經典香香炸雞L、阿根廷魷魚M以及甜心地瓜球，售價300元。

套餐更以關鍵角色「薩拉塔斯」打造專屬紙袋，還有台灣限定虛寶「赤紅火熱攜帶式烘焙坊」，限量13000份，只要於門市、foodpanda購買聯名套餐即可獲得，只送不賣。