太子集團33輛豪華超跑開賣！001號買家現身：清晨6點就從台中北上

▲太子集團數量龐大的豪車今天舉行競標拍賣，001號買家現身受訪。（圖／攝影中心）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

檢調持續偵辦太子集團案，為追查不法所得流向，台北地檢署已查扣太子集團相關資產逾50億元，其中頂級超跑「四大神獸」等33輛豪車今(2日)正式展開閱覽、競標。台北分署現場人員指出，有多部豪車都是全球限量款，基本上以收藏為主，但33輛超跑中有一輛法拉利無法發動，目前仍停在和平大苑，因狀況特殊，已顯現在價格上。現場持有「001號應買證」的競標者表示，早上6點多就從台中出發北上，現場見到逾30輛豪車相當震撼。

據了解，此次拍賣車款堪稱夢幻車庫，包括俗稱「四大神獸」的Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另有勞斯萊斯、藍寶堅尼等多款豪車。其中Ferrari Monza SP2屬品牌限量特製車型，原購買須具備特殊配額資格，如今首度出現在司法拍賣市場，格外吸睛。

▲現場宛如大型車展，湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

台北分署現場人員表示，有多款車輛是全球限量、獲是聯名款，相當稀有，因此是以收藏為主，其中有輛法拉利狀況較為特殊、無法發動，目前仍停在和平大苑，今未移到警察專科學校會場，此一狀況也顯現在價格上，若有拍定將會協同買家將車運走，後續還需要官方技師檢測才能確定無法發動原因。

現場一名持有「001號應買證」的買家表示，今早清晨6時許就從台中出發北上，專程到現場賞車。有媒體提問，即便是入場鑑賞也要繳交50萬保證金，會不會覺得門檻有點高？該名買家則表示，就跟銀行借開一下票，「門檻還可以啦！」對於是否會參與競標、有沒有特別想要的車款？買家則表示，看下來確實很震撼，但目前還在觀望，「再看看，沒有特別想要那一輛。」

▼現場有包括Bugatti在內，多部極具收藏價值的全球限量超跑。（圖／記者湯興漢攝）