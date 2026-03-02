喊軍購案不能盲目放行　鄭正鈐：我支持藍智庫「嚴審商購」原則

▲國民黨立委鄭正鈐。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對1.25兆軍購特別條例，傳國民黨擬自提「3500億元+N」的版本，而3500億元即指美已宣布的8項武器清單。藍委鄭正鈐今（2日）說，真正負責任的國會監督，不是盲目放行，他支持國民黨智庫提出「支持軍購、嚴審商購」的原則，也認為優先處理3500億元軍售案，其餘約9000億元，不宜在這次特別預算中整案編列。鄭正鈐也提到，特別預算應具備階段性功能，不應讓「特別」變成「常態」，所以對內採購應回歸年度預算程序。

鄭正鈐2日在臉書以「國防要強，國會更不能失職」為題發文表示，國防特別預算不是喊價比賽，更不是意識形態的標籤戰，1.25兆台幣是人民血汗，不是誰喊得多、誰就比較愛台灣，如果把軍購變成「忠誠測驗」，才是真正弱化台灣民主。

鄭正鈐認為，真正負責任的國會監督，不是盲目放行，而是要問清楚三件事：第一，買什麼？是否符合台灣真正的防衛戰略？第二，怎麼買？程序是否透明、責任是否清楚？第三，誰負責？履約風險與品質保障是否明確？他支持國民黨智庫提出「支持軍購、嚴審商購」的原則，因為不同採購模式，本就涉及不同的責任歸屬與風險結構。

鄭正鈐指出，美方已依政府對政府（G2G）程序提出3500億元軍售案，由美方政府體系代為與廠商簽約並管理履約進度，責任歸屬明確、程序完整，所以這類案子只要符合防衛需求、資訊充分揭露，他支持優先處理，因為相較於直接商業採購，這種方式能降低代理與佣金結構的風險，行政流程也較為明確，是兼顧戰力提升與預算穩定的務實作法。

「其餘約9000億元，不能一次打包放行。」鄭正鈐說，這部分預算包含多項商業採購與對內項目，但具體內容仍未充分揭露，因為歷史教訓，從拉法葉案到獵雷艦案，重大弊案往往發生在制度不嚴謹的商業採購模式中，所以在相關資訊尚未釐清前，不宜在這次特別預算中整案編列。

鄭正鈐也提到，特別預算應具備階段性功能，不應讓「特別」變成「常態」，所以對內採購應回歸年度預算程序，讓國會逐年檢視進度與品質，維持財政紀律與預算制度的完整性。