趁哥哥吃早餐...藍波刀猛刺胸腹8刀險奪命！弟爭產不成先入獄

▲差點殺死胞兄的盧姓男子，判刑7年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市盧姓男子因家產分配與哥哥纏訟1年多，他先恐嚇哥哥「你回來我就給你一刀」，2024年間他在路上巧遇哥哥在店內吃早餐，竟持藍波刀從背後偷襲，猛刺哥哥頭胸腹8刀，哥哥全身是血送醫撿回一命。一二審均將他判刑7年，案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

現年42歲的盧姓男子，與妻子育有一子，在入獄前從事醫療器材業，但他自小就覺得受家人的不公平待遇。父親在過世前，找了2個兒子前來討論房產分配的事情，3人取得共識，哥哥也依約給付600萬元的價金，但盧男仍不服，深深覺得財產分配不公。

2022年5月間，他趁著哥哥長期在美國工作時，闖入哥哥在台灣北部的房屋內，並持球棒邊砸電視、音響，邊嗆：「你回來我就給你一刀，X你媽的，我坐牢都好爽。」過程全都以LINE影音通話直播給哥哥看。哥哥隨後聲請保護令，並提出訴訟，請求法院撤銷父子3人間的贈與房屋契約，要求弟弟返還600萬元價金；法院最後判決哥哥勝訴，哥哥立即強制執行。

2024年4月間，執行處人員會同轄區員警以及哥哥，前往執行盧男停放在新店某地下停車場內的車輛。盧男獲報趕到後，當著員警等公務員面前，不斷以肩膀衝撞哥哥，甚至還拿出廚刀比劃。哥哥再聲請家暴保護令，命令盧男遠離他最少500公尺，盧男更加不滿。

車輛遭執行半年後，雙十節清晨，盧男騎機車新北市新店區住家附近閒逛，竟剛好看到哥哥坐在1間豆漿店內吃早餐。盧男取出預藏的藍波刀，自後方襲擊哥哥，朝頭部、胸腹部位連續猛刺8刀，隨即落跑。哥哥倒臥在血泊中，送醫急救後撿回一命。警方循線逮捕盧男，盧男竟回說「抒發一下情緒，讓他有個警惕」。盧男遭檢方聲請羈押獲准，檢方並依照「家暴殺人未遂」罪嫌提起公訴。

一審法院將盧男判刑7年，另外依照「妨害自由罪」判刑3月、得易科罰金9萬元。案件上訴二審，盧男在高等法院審理時，稱哥哥的傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制的問題」，請求法院輕判。但高院不採信，駁回上訴，其中「妨害自由罪」判刑3月部分先行定讞。殺人未遂罪部分再上訴第三審，最高法院2日駁回上訴定讞，盧男將發監執行。