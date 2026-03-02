　
地方 地方焦點

古都馬開跑她們「車」也失蹤　南二警電眼神救援10分鐘尋回

▲女跑者完賽後忘記停車地點，員警依轄區經驗迅速尋回機車。（記者林東良翻攝）

▲女跑者完賽後忘記停車地點，員警依轄區經驗迅速尋回機車。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


一年一度的古都馬拉松熱鬧開跑，萬名跑者齊聚府城，用雙腳丈量台南城市風景，不過賽事激情落幕後，卻有選手上演「愛車也跟著跑了」的插曲，台南市警二分局於3月1日賽事當天，分別協助2名女跑者找回機車，在繁重交通疏導勤務中仍展現效率與溫度，化解民眾焦急情緒。


警方指出，當日上午9時許，21歲謝姓女子完賽後神情疲憊地走進中正派出所求助。她表示，清晨摸黑前來參賽，因不熟悉周邊道路，加上大範圍交通管制，賽後一時體力透支、腦袋當機，只記得機車停放地點距會場步行約10分鐘，卻怎麼也想不起確切位置。


中正派出所警員張至綱、陳明杰先行遞水安撫情緒，隨即依據賽事管制範圍及停車習慣進行研判，縮小搜尋範圍後外出查找，最終在環河街與尊王路口步道旁順利尋獲謝女機車。從求助到找到車輛不到多久時間，讓謝女鬆了一口氣，直呼「終於不用再多跑一場找車馬拉松」。


無獨有偶，當日下午5時許，另1名59歲彭姓女跑者也焦急走進海安派出所。她表示，清晨5時為避開交通管制，特地將機車停放較遠處，再步行至安平會場報到，賽後獨自尋找數小時仍無所獲，幾近崩潰。


海安派出所警員洪正偉、王威雲立即協助查詢，透過車牌辨識系統鎖定最後出現位置，並比對行經路段影像，逐步還原停車路線，最終在府前路與環河街口尋獲車輛。彭女見到愛車原地等候，頻頻向警方致謝，感謝員警在繁忙勤務中仍願意細心協助。


市警二分局表示，大型活動期間常實施交通管制，周邊停車動線易受影響，民眾若停車於不熟悉區域，建議可利用手機拍攝周遭明顯地標，或開啟定位功能紀錄停車位置，以免完賽後疲憊不堪，還得再加碼一場「尋車耐力賽」。


馬拉松測試的是體能與意志，但在城市運轉的背後，警方默默撐起秩序與安全。當選手衝線後氣喘吁吁，市警二分局員警仍在街頭巷尾來回奔走，替市民守住安心，也讓這場體育盛事，多了一份溫暖的餘韻。

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬大型警察寶寶吸睛

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬大型警察寶寶吸睛

台南年度運動盛事「2026古都國際半程馬拉松」，1日清晨於永華市政中心熱鬧開跑，20週年賽事吸引逾2萬5千名跑者共襄盛舉。熱血開跑之際，台南市警察局不僅肩負賽道交通疏導與管制重任，更把握人潮齊聚契機，將防詐觀念「馬」上帶進賽場，讓跑者在衝刺終點的同時，也為荷包多上一道防護網。

黃偉哲鳴槍揭幕2026古都馬2.5萬人齊奔

黃偉哲鳴槍揭幕2026古都馬2.5萬人齊奔

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

屏東男找嘸車急報失竊　警細心查證尋獲

屏東男找嘸車急報失竊　警細心查證尋獲

好運馬上增！晴天坊年節走春開跑3大景點熱鬧展售

好運馬上增！晴天坊年節走春開跑3大景點熱鬧展售

