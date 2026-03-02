元宵節防較大雨勢　全台降溫「高山有望迎雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天是元宵節，各地降雨機率高，西半部有局部較大雨勢。未來一周冷暖交替，明天冷空氣接近大陸冷氣團等級，北台灣降溫幅度大，中南部也轉涼，3500公尺以上高山有積冰或零星降雪機率。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，明天東北季風南下，帶來涼冷空氣，氣溫明顯下降。今天有鋒面通過，上午雲層較少，華南地區水氣陸續通過台灣上空，今晚到明天降雨較明顯。

未來一周降雨趨勢，謝佩芸指出，今天降雨相對少，北部、東半部地區及中南部山區仍有零星短暫雨，晚間東北季風增強，華南移入水氣增多，西半部降雨往南擴大，金門可能有雷雨出現。明天白天至晚間華南雲雨區及東北季風影響，各地降雨機率提高，西半部有局部較大雨勢。

她表示，周三天氣仍不穩定，周四西半部降雨趨緩，北部、東半部仍有降雨情形。周五東北季風增強，北台灣降雨增多，東半部也有短暫雨，中南部轉為多雲，周末西半部降雨緩和。

溫度方面，謝佩芸表示，今天是未來一周最溫暖的一天，北部、東北部高溫26至27度，中南部、台東29至31度。明天東北季風增強，各地降溫明顯，北台灣降溫幅度大，接近冷氣團等級，北部低溫14至15度，中南部也會轉涼。周四氣溫回升，周五又有東北季風南下，北部再轉涼，中南部影響不大。

她也說，今天深夜到後天風力增強，沿海地區要留意。另外，今天金門易有霧或低雲；明、後天3500公尺以上高山有積冰或零星降雪機率，提醒民眾留意。

