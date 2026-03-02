貝納頌輕負擔機能黑咖啡全新包裝質感升級　3/14白色情人節快閃限量大方送

▲「喝的極品貝納頌輕負擔機能黑咖啡」全新改版。（圖／貝納頌提供）



生活中心／綜合報導

「喝的極品貝納頌輕負擔機能黑咖啡」全新改版，質感再升級！此次貝納頌輕負擔機能黑咖啡推出改版新包裝，特別響應【2026台北燈節 X 味全龍｜熱血龍魂，陪你過新年】活動，並於3/14白色情人節當天，在西門町中華路與秀山路口B4展區推出限時限量「貝納頌輕負擔機能黑咖啡」大方送（數量有限，送完為止），今年最浪漫的白色情人節，不僅在賞花燈、吃大餐，更要追求「極品」的輕盈體態，貝納頌輕負擔機能黑咖啡幫助民眾在情人節大餐後，促進新陳代謝、找回身體平衡節奏的最佳應援神器！

根據研究報告，全球功能飲料市場正以年複合成長率8.9%快速擴張，預計到2030年規模將突破2,485億美元。其中關鍵消費者健康意識與營養自我管理意識的提升，更是這波成長的最大動力。越來越多人希望飲料不只是單一功能，同時兼具「健康功能」，使功能飲成為近年最具爆發力的食品類別之一。貝納頌切入白領上班族，幫助上班族在快節奏生活仍能講究生活質感。貝納頌輕負擔機能黑咖啡，全程經由SCA Q Grader國際品鑑師監製，特別採用最適溫度淺焙製法，層次鮮明、餘韻回甘，帶著淡雅果香，無糖、無添加，加上每罐含量250毫克的綠原酸，具有天然咖啡多酚，有助飲食管理、幫助消化、促進新陳代謝，每一口都是極品，貝納頌輕負擔機能黑咖啡隨時陪您找回身體的平衡節奏。

貝納頌輕負擔機能黑咖啡超過百位網友真心見證，熱切好評回饋不斷，「喝完後身體反而更輕盈」、「醒腦提神效果好！所有體態管理人必備！」，更是啦啦隊女神「李多慧」指定飲食管理神器，3/14就快來感受窈窕神器的力量，數量有限，送完為止。來不及也別擔心，現在全省各通路家樂福 / 全聯 / 超商 / momo / 蝦皮 均可購買。