生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

都穿短裙！她突發現「櫃檯下有監視器」　診所發聲明：無拍攝錄製

▲牙醫（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲網友發現診所櫃檯底下有裝監視器。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，她是診所助理，制服都是短裙，結果最近她才發現，原來櫃檯的桌子底下有裝監視器，實在詭異又噁心。雖然文中並未提到是哪家診所，但事後景心聯合牙醫診所就發布聲明表示，裝設原因是為了避免每日帳款清點滋生疑義，但出於信任，實際上並無拍攝。只是聲明曝光後，大票網友仍不買單。

發現櫃檯下裝監視器，員工擔憂PO文

日前有網友在Threads上發文表示，他們診所助理的制服都是短裙，但沒想到，診所院長卻在櫃檯電腦桌子底下裝監視器。她說，他們平常不會彎得很下面，更不會特地看桌子底下，所以直到最近才發現這件事情，真的超詭異也超噁心。她還補充，醫生認識的大哥、警察蠻多的，員工們應該怎麼辦？

診所發聲明，強調不會拍到員工隱密部位

對此，景心聯合牙醫診所在臉書粉專上發文表示，診所28日得知此篇文章，他們已經自行報警，請警方鑑識人員蒐證，以自清。診所強調，影片中的監視器鏡頭是正對著診所每日收款金庫，即櫃檯下方，當時之所以會裝設，是避免診所每日帳款清點滋生疑慮，但出於信任同仁，所以實際上並沒有拍攝錄製，也沒有任何連結、儲存的狀況，診所已經即刻報警，確認不可能拍攝員工隱密部位。

診所也補充，為了避免民眾、網友因此篇文章臆測，進而損害商譽，因此已就全部貼文進行存證，他們也發送通知，請發布不實貼文的員工撤除文章，若仍有損害診所的不實評論，他們將追究相關法律責任。目前原文確實已經刪除，不過不少網友看到聲明後，仍不相信這樣的說法。

02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

都穿短裙！她突發現「櫃檯下有監視器」　診所發聲明：無拍攝錄製

