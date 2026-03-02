昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

▲黃大米注意到，早餐店昨天就漲價了。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

昨天剛進入新的月份，作家黃大米就觀察到，3月1日起，有許多東西都漲價或變相漲價了，不管是常吃的麻辣燙，還是常光顧的早餐店，價格都和以往不同了。貼文曝光後，引起討論，不少網友也對飲食花費方面非常有感。

麻辣燙優惠門檻拉高，等於變相漲價

黃大米在臉書發文指出，不知道大家是否察覺許多東西都已悄悄調漲。她以購買麻辣燙的經驗為例，老闆娘告訴她，以往買100元送20元的優惠已經取消，未來必須消費滿200元才能享有送20元的折扣。這項規定讓她換算下來，等同於店家變相調漲價格。

早餐店年後也變貴，1000元像500元

除了麻辣燙的優惠縮水外，黃大米也提到，她經常光顧的早餐店同樣調漲了價格。她表示，過完年後迎來新年新氣象，但包含食衣住行等各項生活基本開銷的金額也都跟著變得不一樣了。面對物價齊漲的狀況，她坦言現在拿著1000元鈔票消費，就像過去的500元一樣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「物價飛漲，小老百姓很辛苦」、「這幾年來吃什麼都覺得越來越貴，連我上班的咖啡店套餐都變相漲價，老闆說成本越來越高，撐不住了」、「真的很無奈！只有基本工資有調！其他人根本就沒有動」、「人事成本漲，很多東西都跟著漲了」、「萬物皆漲，唯獨薪水沒漲」。