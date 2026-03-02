3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

▲艾菲爾示警4大生肖亂方寸，3月面臨「命運強迫轉向」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，3月6顆重量級行星將排成一線，形成極為罕見的六星連珠，巨大的引力共振如同一道強力的電磁脈衝，將重新定義能量秩序。在丙午馬年的熱氣與雙魚水逆迷霧交織下，這股能量將帶來極端化影響。艾菲爾警告，這不只是運勢起伏，而是一次「命運的強迫轉向」，並點名「4大生肖」將首當其衝，恐陷入混亂中。

艾菲爾老師在粉專發文表示，這場六星連線可能讓沉寂的計畫爆發，也可能讓不穩的關係徹底崩解，「唯有順應天時的人才能在震盪中找到支點」。他特別提醒以下4大生肖，3月將是一個分水嶺，務必守住方寸：

亂了方寸！受「六星連珠」重災影響4大生肖：

1. 生肖猴：決策迷航，人際翻船

生肖猴的朋友要注意，這股巨大能量對你而言過於雜亂，容易「聰明反被聰明誤」。受海王星與水逆干擾，3月極易陷入「資訊超載」的焦慮，進而做出錯誤的商業判斷。人際方面也容易雞同鴨講，恐因一句無心玩笑導致合作決裂。艾菲爾建議，此時應採取冷處理，收斂好動本性，重大投資務必等星象平穩後再決定，以免誤入連環陷阱。

2. 生肖蛇：財務震盪，謹防陷阱

生肖蛇的朋友受到天王星與冥王星共振影響，財帛宮將面臨強烈衝擊。3月容易遇到突發性財務損失，可能是對風險過度自信，或是遭遇不透明的投資騙局。這種壞影響讓一向冷靜的你也可能在誘惑面前失準。艾菲爾提醒，這是一段「資產縮水」的高風險期，請務必拒絕任何形式的投機，守住現有資本，以免在動盪中損失辛苦累積的底氣。

3. 生肖豬：情緒淹沒，關係緊繃

受六星連珠引發的水象能量過盛影響，生肖豬的朋友易陷入深度的情緒內耗。3月對周遭變動異常敏感，容易過度解讀他人的無心之舉，導致與伴侶、家人出現隔閡甚至冷戰。這種內在安穩感的喪失會讓你顯得失魂落魄。建議多親近大自然進行能量淨化，不要在情緒高點做任何情感決定，「學會與自己的不安共處」是3月最重要的課題。

4. 生肖狗：舊疾復發，家宅不寧

生肖狗的朋友受到土星能量影響，將面臨沉重的壓力感，這股能量會直接體現在健康與家庭上。3月可能面臨長輩健康問題或家宅維修支出，讓你感到分身乏術。此外，也要注意老毛病復發，特別是與壓力相關的腸胃或睡眠問題。在責任過度負荷下，請務必排定優先順序，先照顧好自己的身體，才有餘力守護家人。