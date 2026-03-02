郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

▲郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，前立委郭正亮1日被問到「哈米尼難道想成為烈士」？他則分析，「我認為是，殉教的氛圍可以團結內部，哈米尼大可躲在地洞，但好像是故意去上班」。他也認為，阿曼外交部長剛說談判有進展，結果隔天就打了，這不等於偷襲珍珠港嗎？坦白講這非常不講武德，川普國內正當性、國際盟友、阿拉伯世界協助談判，全部都搞翻了，看川普怎麼玩下去，等著看吧，看怎麼收尾。

郭正亮於節目《國際直球對決》表示，事實上以色列不只斬首哈米尼，而是40個人，比較耐人尋味的是，哈米尼為什麼堅持要去最高領袖辦公室上班？主持人則提到「有人說難道是真的想成為烈士」？郭正亮直言，「我認為是，86歲殉教，就看到隔天有數百萬伊朗民眾上街，殉教的氛圍就可以團結內部，哈米尼的想法可能是這樣，理論上哈米尼應該知道不確定時間攻擊，大可躲在地洞裡，而且被炸死的包括女兒、女婿、孫女，雖然不是滅門，但好像是故意去上班」。

郭正亮表示，目前是這樣，如果革命衛隊沒有從內部政變，不管是意識形態還是利益都是高度鞏固的實體，而伊朗的在野黨是烏合之眾，要從外部挑戰難度很高，除非美國決定有地面部隊登陸。以伊拉克為例子，美國登陸的部隊就超過15萬，而登陸伊朗，自己上次問帥化民將軍大概要有100萬才有作用，因為伊朗面積是6個伊拉克、革命衛隊又比伊拉克軍隊堅實很多。

郭正亮認為，那美國不可能登陸，連葉門都不敢登陸，伊朗怎麼登陸？勢必只能透過海軍、空軍還有導彈部隊不斷空襲，空襲要造成政權輪替，坦白講自己讀得政治學的書還沒看過這種例子，幾乎是不可能的，沒有地面部隊怎麼推翻政權？所以自己覺得是天方夜譚。

郭正亮提到，伊朗在第一天回擊打了400發飛彈，中國有一家公司提供了位置，所以這次打得很準，伊朗事實上打了6個國家的美軍基地，其實都打得很準，可是沒有用重磅炸藥，自己認為是故意的，就是要跟美國說還要打嗎？因此，美國自己要判斷，如果不打川普就完蛋了，搞不好幫了革命衛隊的忙，處理了要哈米尼下台。

郭正亮認為，川普最不正當的地方，阿曼的外交部長剛說談判有進展，伊朗願意就核武問題做全面讓步，結果美國隔天就打了，這不等於偷襲珍珠港嗎？給人感覺根本沒有要談，伊朗人還去上班就趁機把人打死，坦白講這非常不講武德，堂堂美國怎麼幹這種不講武德的事，以後誰願意幫美國談判？

郭正亮強調，自己覺得川普這件事，國內正當性、國際盟友、阿拉伯世界協助談判，全部都搞翻了，看川普怎麼玩下去，等著看吧，看川普自己怎麼收尾。