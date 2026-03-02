　
社會 社會焦點 保障人權

粉塵狂噴奪命瞬間！北市女騎士左轉遭撞死　水泥車駕駛被起訴

記者黃宥寧／台北報導

台北市內湖區發生一起死亡車禍，61歲龔姓女子騎機車左轉，遭後方直行的混凝土預拌車撞擊，送醫不治。士林地檢署偵結，認定黃姓駕駛未依規定注意車前狀況及行車速度，依《刑法》過失致死罪提起公訴；不過，檢察官考量黃男犯後態度，亦建請法院依法減輕其刑。

事故發生於去年9月2日上午，龔女騎機車行經南京東路六段368巷準備左轉時，遭同向直行的混凝土預拌車自後方撞擊，當場倒地重傷，經送往三軍總醫院搶救，仍於上午11時36分宣告不治。

監視器畫面顯示，預拌車撞上機車後疑似煞車不及，保桿及車身防捲入裝置刮擦路旁分隔島，現場揚起大量粉塵，撞擊力道不小；47歲黃男一度嚇壞，自責坐在地上不發一語。

檢警調查發現，事發路段速限為每小時50公里，且當時天氣晴朗、柏油路面乾燥無缺陷、視距良好，並無障礙物影響行車。黃男身為大型車駕駛，依法應隨時注意車前狀況並採取必要安全措施，卻未善盡注意義務，導致事故發生，與被害人死亡結果間具相當因果關係。

偵查期間，黃男坦承犯行，且依北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書等證據，認其自白與客觀事證相符，罪嫌明確，依法提起公訴。另檢察官審酌黃男犯後態度尚可，坦承過失，建請法院於量刑時依法減輕其刑。

02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出
精準押中「美開轟伊朗」時間點！　狂撈3千萬
伊朗「革命衛隊總部」被炸爛　瞬間畫面曝
快訊／伊朗宣稱：美軍死傷破560人　6名CIA高官亡
中東領空一片淨空！　全球航線大亂
公車輾斃北市婦！　大都會客運發聲明
郭正亮再評：哈米尼故意殉教！　美國不講武德
八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝
60秒殲滅哈米尼+40高官　以色列曝成功關鍵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

