粉塵狂噴奪命瞬間！北市女騎士左轉遭撞死　水泥車駕駛被起訴

記者黃宥寧／台北報導

台北市內湖區發生一起死亡車禍，61歲龔姓女子騎機車左轉，遭後方直行的混凝土預拌車撞擊，送醫不治。士林地檢署偵結，認定黃姓駕駛未依規定注意車前狀況及行車速度，依《刑法》過失致死罪提起公訴；不過，檢察官考量黃男犯後態度，亦建請法院依法減輕其刑。

事故發生於去年9月2日上午，龔女騎機車行經南京東路六段368巷準備左轉時，遭同向直行的混凝土預拌車自後方撞擊，當場倒地重傷，經送往三軍總醫院搶救，仍於上午11時36分宣告不治。

監視器畫面顯示，預拌車撞上機車後疑似煞車不及，保桿及車身防捲入裝置刮擦路旁分隔島，現場揚起大量粉塵，撞擊力道不小；47歲黃男一度嚇壞，自責坐在地上不發一語。

檢警調查發現，事發路段速限為每小時50公里，且當時天氣晴朗、柏油路面乾燥無缺陷、視距良好，並無障礙物影響行車。黃男身為大型車駕駛，依法應隨時注意車前狀況並採取必要安全措施，卻未善盡注意義務，導致事故發生，與被害人死亡結果間具相當因果關係。

偵查期間，黃男坦承犯行，且依北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書等證據，認其自白與客觀事證相符，罪嫌明確，依法提起公訴。另檢察官審酌黃男犯後態度尚可，坦承過失，建請法院於量刑時依法減輕其刑。