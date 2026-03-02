哈米尼死了！女主播嗨到飆髒話　「未消音」全程放送

記者吳美依／綜合報導

《天空新聞》（Sky News）澳洲台主播帕納希（Rita Panahi）播報伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被美以聯軍擊斃後，情緒興奮而激昂，甚至當場用母語波斯語「爆粗口」，相關影片在社群平台瘋傳。

在2月28日播出的新聞節目上，帕納希一開場就直言，「這將是我有史以來篇幅最短的評論。」接著用波斯語怒罵哈米尼，「你這個混蛋，太可恥了，下地獄吧！」

帕納希表示，經過47年的伊斯蘭暴政統治，獨裁者終於死了，伊朗即將獲得解放。她更激動地說，「我從沒想過有生之年能夠看到這一天」，盛讚美國總統川普有勇氣冒險下令對伊朗採取軍事行動。

I should've added a "bisharaf" in there too. https://t.co/A1JQTBGO18 — Rita Panahi (@RitaPanahi) March 2, 2026

帕納希出生在美國阿肯色州，但父母均為伊朗裔，她童年也曾在德黑蘭度過，1984年全家才以難民身分定居澳洲。

帕納希長期主持「麗塔・帕納希秀」（The Rita Panahi Show），評論風格犀利，聚焦外交政策與文化議題，她也經常批評伊朗政權，尤其是針對女性的壓迫，但2月28日的爆炸性言論是她至今對於德黑蘭政權最直接且針對性的譴責。

目前尚不清楚這段發言是現場直播或預錄播出，《天空新聞》澳洲台未對這段影片發表評論。