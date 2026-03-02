太子集團超跑法拍！「四大神獸」等車全亮相　湧入競標看熱鬧民眾

記者湯興漢、劉人豪／台北報導

檢調持續偵辦太子集團案，為追查不法所得流向，台北地檢署已查扣太子集團相關資產逾50億元，其中頂級超跑「四大神獸」等33輛名車已於昨（1）日移往警察專科學校會場，將於今（2）日公開拍賣，現場價值約1億的法拉利Ferrari Monza SP2 特製限量版、Bugatti Type 35古董跑車相當搶眼，拍賣現場停滿豪車，宛如大型車展，現場也湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。

▲太子詐騙集團豪車今天舉行競標拍賣，現場也湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。（圖／記者湯興漢攝，下同）

據了解，此次拍賣車款堪稱夢幻車庫，包括俗稱「四大神獸」的Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另有勞斯萊斯、藍寶堅尼等多款豪車。其中Ferrari Monza SP2屬品牌限量特製車型，原購買須具備特殊配額資格，如今首度出現在司法拍賣市場，格外吸睛。

今拍賣現場停滿夢幻豪車，分兩側排開，宛若大型車展一般，現場也湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。現場於上午9時開放登記與閱覽車輛，10時截止閱覽、10時20分截止登記，預計10時30分正式開標。台北分署提醒，有意參與競標者須攜帶身分證件，並繳交50萬元保證金，得標於須於當日下午2時前完成尾款匯款。