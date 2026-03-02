　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲平價 MacBook 傳將成本次新品最大黑馬。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日在社群平台預告「精彩的一周即將到來」，並暗示將自周一展開一連串新品動向。蘋果同時宣布 3 月 4 日舉辦「Apple Experience」體驗活動，外界推測新品將以逐日方式接力亮相，最多 6 款裝置有望登場。隨著發表節奏提前曝光，零售端也傳出已啟動高規格備戰。

門市備戰規格拉高　氣氛如新 iPhone 發表前夕

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》專欄中指出，部分門市員工認為，這次新品前的準備程度與秋季新款 iPhone 發表前相當接近，顯示蘋果對本周產品寄予高度期待。被形容為「主流等級新品」規格，外界推測至少有一款產品具備廣泛市場吸引力。

平價 MacBook 傳壓軸登場　鎖定 Windows 與 Chromebook 轉換族群

消息指出，最受關注的新品可能是一款價格更親民的 MacBook。該產品在內部被評價為「極具價值感」，目標是吸引大量 Windows 筆電與 Chromebook 使用者轉換至 macOS 生態系。雖然起售價尚未公布，但市場預估美國售價可能落在 599 起（約新台幣 19,000 元）。

採 A18 Pro 晶片　12.9 吋螢幕與繽紛配色回歸

規格方面，傳聞指出這款平價 MacBook 將搭載原本用於 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 晶片，而非 M 系列處理器。螢幕尺寸可能為 12.9 吋，搭配 8GB 記憶體與標準 USB-C 連接埠。外觀設計則有望推出黃色、綠色、藍色與粉色等亮色款式，風格被比擬為早年 iBook 的多彩策略。

其他新品多屬晶片升級　整體變動有限

除平價 MacBook 外，本週也可能同步更新多款產品，包括搭載 A19 晶片的 iPhone 17e、採用 M4 晶片的 iPad Air、搭載 A18 晶片的 iPad 12，以及升級至 M5 系列晶片的 MacBook Air 與 MacBook Pro。整體而言，多數產品預期以處理器升級為主，外觀與定位變動幅度不大。

蘋果目前尚未正式公布完整內容，但若平價 MacBook 成真，將成為近年少見直接擴大入門筆電市場的重要布局，也可能為零售端帶來久違的人潮熱度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出
精準押中「美開轟伊朗」時間點！　狂撈3千萬
伊朗「革命衛隊總部」被炸爛　瞬間畫面曝
快訊／伊朗宣稱：美軍死傷破560人　6名CIA高官亡
中東領空一片淨空！　全球航線大亂
公車輾斃北市婦！　大都會客運發聲明
郭正亮再評：哈米尼故意殉教！　美國不講武德
八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝
60秒殲滅哈米尼+40高官　以色列曝成功關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

直擊／小米巴賽隆納發表會全系列一次看　超跑概念車壓軸登場

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

直擊／小米巴賽隆納發表會全系列一次看　超跑概念車壓軸登場

怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

WBC韓國隊對決阪神虎！旅美球員登場　郭彬球數控管、金倒永會守備

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

美媒大膽預測　大谷翔平新賽季同時奪下MVP、賽揚獎

向山本由伸訓練師取經「標槍訓練」　貝茲：感受到正面變化

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

Claude盯上ChatGPT　推出跨平台記憶搬家功能搶用戶

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

3C家電熱門新聞

蘋果新品連發傳門市全面備戰

直擊／小米發表會全系列一次看

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

直擊／小米17系列國際版亮相！

三星S26系列實機照搶先看！

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

Galaxy S26提前開賣？

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

更多熱門

相關新聞

Apple愛兒「雙眼周圍大面積紅腫」

Apple愛兒「雙眼周圍大面積紅腫」

Apple（黃暐婷）2022年嫁給牙醫趙國翔，婚後育有一個兒子，不時會分享溫馨日常。沒想到，她24日突然在社群網站透露，小孩一早醒來臉部竟出現了異狀，超真實的病況畫面曝光後，讓不少粉絲看了相當心疼。

蘋果CarPlay將支援撥放影片功能

蘋果CarPlay將支援撥放影片功能

Apple Music、TV「加馬優惠」

Apple Music、TV「加馬優惠」

17e要來了？日蘋果直營店宣布停售iPhone 17

17e要來了？日蘋果直營店宣布停售iPhone 17

iPhone 17e傳出最快2月中亮相

iPhone 17e傳出最快2月中亮相

關鍵字：

蘋果新品平價MacBookA18ProiPhone17e筆電Apple

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面