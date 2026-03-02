蘋果門市緊急備戰　新品規模傳將直逼iPhone檔期

▲平價 MacBook 傳將成本次新品最大黑馬。（示意圖／記者蘇晟彥攝）



記者吳立言／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日在社群平台預告「精彩的一周即將到來」，並暗示將自周一展開一連串新品動向。蘋果同時宣布 3 月 4 日舉辦「Apple Experience」體驗活動，外界推測新品將以逐日方式接力亮相，最多 6 款裝置有望登場。隨著發表節奏提前曝光，零售端也傳出已啟動高規格備戰。

門市備戰規格拉高 氣氛如新 iPhone 發表前夕

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》專欄中指出，部分門市員工認為，這次新品前的準備程度與秋季新款 iPhone 發表前相當接近，顯示蘋果對本周產品寄予高度期待。被形容為「主流等級新品」規格，外界推測至少有一款產品具備廣泛市場吸引力。

平價 MacBook 傳壓軸登場 鎖定 Windows 與 Chromebook 轉換族群

消息指出，最受關注的新品可能是一款價格更親民的 MacBook。該產品在內部被評價為「極具價值感」，目標是吸引大量 Windows 筆電與 Chromebook 使用者轉換至 macOS 生態系。雖然起售價尚未公布，但市場預估美國售價可能落在 599 起（約新台幣 19,000 元）。

採 A18 Pro 晶片 12.9 吋螢幕與繽紛配色回歸

規格方面，傳聞指出這款平價 MacBook 將搭載原本用於 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 晶片，而非 M 系列處理器。螢幕尺寸可能為 12.9 吋，搭配 8GB 記憶體與標準 USB-C 連接埠。外觀設計則有望推出黃色、綠色、藍色與粉色等亮色款式，風格被比擬為早年 iBook 的多彩策略。

其他新品多屬晶片升級 整體變動有限

除平價 MacBook 外，本週也可能同步更新多款產品，包括搭載 A19 晶片的 iPhone 17e、採用 M4 晶片的 iPad Air、搭載 A18 晶片的 iPad 12，以及升級至 M5 系列晶片的 MacBook Air 與 MacBook Pro。整體而言，多數產品預期以處理器升級為主，外觀與定位變動幅度不大。

蘋果目前尚未正式公布完整內容，但若平價 MacBook 成真，將成為近年少見直接擴大入門筆電市場的重要布局，也可能為零售端帶來久違的人潮熱度。