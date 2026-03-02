打伊朗是下馬威！他分析川普給習近平「三重打擊」　尷尬1點曝

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

美國與以色列聯手空襲伊朗，引爆國際震撼。日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文直言，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在攻擊中喪生，消息已獲伊朗官方證實，革命衛隊雖揚言報復，但「這種話，是獨裁國家最擅長的嘴炮。」他認為，這場行動不只是中東局勢震盪，更是美國總統川普對中國國家主席習近平的一次「下馬威」。

矢板明夫指出，原本號稱「中東反美最強國」的伊朗，卻在聯合空襲下幾乎毫無還手之力，「很多人都沒有料到，竟然如此不堪一擊。」他更形容，在地球另一端，「東方大國的獨裁者習近平，恐怕正躲在被子裡瑟瑟發抖。」

伊朗事件對習近平「三重打擊」

他分析，這起事件發生在川普預計3月31日至4月2日訪問北京之前，意義格外敏感。此前有不少分析稱美國可能對中國讓步，甚至有台灣親中媒體聲稱「川普要去中國出賣台灣」，但矢板直言，「說這種話的人，不是愚昧無知，就是別有用心。」他強調，「川普在原則問題上，絕對不會向中國妥協。」

在他看來，伊朗事件對習近平至少形成「三重打擊」。第一，是中國長期塑造的「大國形象」被拆穿。對於以中國馬首是瞻的戰略盟友伊朗，北京既沒有勇氣、也沒有能力出手保護，「那中國憑什麼向世界秀肌肉？」

川普訪北京「讓對方看清現實」

第二，是中國防禦系統神話遭現實打臉。矢板指出，無論是先前出事的委內瑞拉，或這次的伊朗，都是中國武器的重要輸出對象，但其防空設施在美軍面前不堪一擊，「很多國家都會重新評估，是否還值得花錢購買中國武器？」

第三，則是習近平個人的安全感被動搖。他認為，如此等級的「斬首行動」，只有全球最強軍事力量能執行，「當一個『老大』在全世界面前展示出這種能力，其他自稱強硬的領導人，自然有必要重新思考自己的定位。」

矢板最後直言，川普訪問北京「不是去談心靈雞湯的」，而是在談判前先讓對方看清現實，「你還敢不敢和美國對抗？」他形容川普行事風格像「專治不服」的老中醫，「先下猛藥，再談調理。」全文語氣犀利，火藥味十足。