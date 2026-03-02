鳳山男騎車撞路邊車　機車空中旋轉3圈畫面曝！又是酒駕

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區2日凌晨發生一起酒駕自撞意外。一名王姓男子在酒後騎乘機車行經青年路二段時，疑似因神智不清未注意車前狀況，直接衝撞路邊停車格內的機車，造成王男全身多處受傷送醫。警方到場後對其進行酒測，酒測值 0.29mg/L已達公共危險罪標準，全案將依法移送法辦。

▲王男酒駕擦撞路邊1輛機車。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

鳳山分局忠孝派出所於今日凌晨2時28分許接獲報案，指稱鳳山區青年路二段50號附近發生交通事故。警方火速趕往現場了解，經查為37歲的王姓男子，當時騎乘普通重型機車沿青年路二段外側車道（由南往北方向）直行，卻因不明原因偏移，擦撞停放在路邊停車格內的機車。

這起猛烈撞擊，導致機車騰空飛起旋轉3圈落地，王男則身體多處擦挫傷，經救護車緊急送往長庚醫院救治。警方在現場依規定執行酒測，發現王男酒測值竟高達 0.29mg/L，已明顯超過法定標準，當場依公共危險罪嫌偵辦。

警方初步研判肇事原因，王男除了酒駕之外，亦有未注意車前狀況之疏失。至於確切的責任歸屬與受損機車之賠償問題，警方已彙整現場跡證並調閱相關行車紀錄影像，將移交交通大隊進一步分析釐清。

