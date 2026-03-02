川普轟伊朗殲48高官逾1000目標！　「關鍵44小時」一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）



以色列於台灣時間2月28日下午2時許（美東時間凌晨1時許）正式對伊朗開戰，截至發稿時間，美以對伊行動已展開44小時。美以在第一天就擊殺伊朗最高領袖哈米尼與多名伊朗高層，美軍更指在開戰24小時內已打擊伊朗逾1000個目標，包括摧毀伊斯蘭革命衛隊總部與至少9艘伊朗軍艦、核設施等。與此同時，美軍基地遭伊朗「史無前例報復性打擊」，已知3人殉職。

▲美以開轟伊朗44小時時間軸。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



以色列228率先展開轟炸行動

以色列於2月28日對伊朗展開行動，國防部長卡茲發表聲明指出，「以色列國為了移除威脅，已對伊朗發動先發制人打擊。」伊朗首府德黑蘭隨即傳出爆炸聲響，他強調，由於這項軍事行動，預計在極短的時間內，以色列國土及其平民恐將面臨來自伊朗的飛彈與無人機襲擊。

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）



史詩怒火行動 首日殲滅哈米尼與48名高官

川普於同一天下令美軍展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。打擊目標後，以色列總理納坦雅胡28日率先透露消息，指出哈米尼「已經不在了」，之後川普與美軍也證實哈米尼已死；起初伊斯蘭革命衛隊堅稱哈米尼仍作證指揮，但最終也承認哈米尼已經身亡。擊殺實成功，終結了這位神權強人在伊朗超過30年的極權統治。

▲伊朗最高領袖哈米尼死亡。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗矢言展開「前所未有的大規模報復」，針對以色列、美軍中東基地與美軍航母「林肯號」等進行彈道飛彈與無人機轟炸，甚至攻擊周邊國家的民用設施，包括阿聯酋、沙烏地阿拉伯等，杜拜的五星酒店與帆船酒店都被人目擊遇襲起火。

美以行動成果豐碩 乘勝持續打擊

美國總統川普在台灣時間今（2日）晨（美東時間1日晚間）表示，美軍持續打擊伊朗海軍，行動至今已摧毀9艘伊朗軍艦，並將「繼續追擊其餘艦艇」，「在另一場攻擊中，我們基本上摧毀他們的海軍總部。不算這些的話，他們海軍一切都很好！」

美軍中央司令部（United States Central Command, Centcom）同日也發布事實說明，在「史詩怒火行動」展開的24小時內，已打擊超過1000個伊朗目標。被列為攻擊目標的設施則涵蓋指揮與控制中心、彈道飛彈基地，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）的聯合總部。

川普：行動預計持續4周 將與伊朗領導人對話

川普受訪時更表示，美以一舉殲滅48名高官，而且攻勢發展非常迅速，他並稱行動進度超前，情勢發展非常正面。他也說，儘管伊朗頗具軍事實力，但針對該國行動約4周，或更短時間，未來他也會與伊朗領導人對話，但並未說明時機。

伊朗小學遭炸釀165名師生死亡

美以砲火攻勢猛烈，伊朗同日傳出一所學校遭飛彈襲擊，該校舍距離先前被列為攻擊目標的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）基地僅約600公尺。該場轟炸造成包含孩童在內至少165人死亡。伊朗官員指控這場襲擊是由美國與以色列發動；而自2月28日以來，伊朗全境在空襲中喪生的人數已累計達201人。

美軍傷亡

另一方面，美國中央司令部證實，美軍1日凌晨在科威特的一處基地遭遇無人機襲擊，不幸在戰鬥中殉職。這是該行動啟動以來，美軍首度傳出官兵陣亡。

針對美軍遇襲已出現陣亡，川普表示，戰爭之下難以避免，「很遺憾的，在行動結束前，可能還人犧牲。現實就是如此，（死亡人數）很可能會更多。但我們會竭盡所能，盡一切可能避免這種情況發生。」