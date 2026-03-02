美國不敢打伊朗！　陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

▲王沖曾斷言，「美國不敢打伊朗」。（圖／翻攝自LT 視界）

記者周亭瑋／綜合報導

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨即展開猛烈反擊，中東戰火全面升級。針對美伊開戰，中國今華集團董事長王沖曾斷言美國「不敢打伊朗」，否則便是與中國為敵，如今戰事爆發，其昔日言論再度引發網友熱議與瘋傳。

王沖曾斷言美國不敢動手：打伊朗就是與中國為敵

中國今華集團董事長王沖先前在演講中指出，美國之所以不敢打伊朗，是因為中國已劃下底線，強調伊朗是「一帶一路」的核心樞紐，一旦被打亂將觸及中國核心利益。

王沖表示，中、俄、伊三方雖未正式結盟，但皆隸屬具軍事性質的「上海組織」，且中伊已簽署25年合作協議。當時，他更自信直言，美國有其圈子，中國也有朋友圈，「你打伊朗就是打斷中國的一帶一路。」

川普預告戰事持續4周 美軍24小時摧毀千處目標

面對伊朗的反擊，美國總統川普1日表示，預期對伊朗的軍事行動將持續約4週。目前美以聯軍的襲擊已造成伊朗最高領袖喪命，並重創其整體防禦能力。

他也透露，已與沙烏地阿拉伯、卡達、約旦等多國領袖通話聯繫。

此外，美軍中央司令部今證實，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）啟動僅24小時，已成功精準打擊超過1000個伊朗軍事目標。